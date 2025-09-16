Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra dos hombres y dos mujeres por su participación en la tentativa de asesinato. La víctima un guía penitenciario en las inmediaciones del Centro de Privación de Libertad de Loja ocurrido el 15 de septiembre de 2025.

Además, se les imputa tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tras el decomiso de 1.500 gramos de marihuana.

El Juez dictó prisión preventiva para tres de ellos, mientras que a la embarazada se le impuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Lo ocurrido

El atentado se registró a primeras horas del lunes 15 de septiembre de 2025, cuando el guía penitenciario se dirigía a su lugar de trabajo cerca del Centro de Privación de Libertad N°1 de Loja. Según el informe fiscal, el funcionario recibió dos disparos de bala en un ataque sorpresivo, presuntamente perpetrado por los cuatro procesados, quienes huyeron en una motocicleta.

La víctima de intento de asesinato se resguardó en una camioneta cercana, que también resultó impactada por los proyectiles. Luego la trasladaron de inmediato a un centro médico, donde su condición se reporta estable tras activar el Código Plata para su protección. El ECU 9-1-1 recibió la alerta y coordinó la respuesta policial, que incluyó el traslado del herido y las primeras indagaciones en el sitio.

Operativo de búsqueda

Los agentes obtuvieron descripciones de los atacantes y del vehículo de fuga, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en la zona suroriente de Loja. Este esfuerzo culminó en el sector Los Rosales, donde se localizó la motocicleta oculta en la maleza y cubierta con ramas. La moto presuntamente robada el 11 de septiembre en el barrio Sauces Norte.

Al observar a dos personas que coincidían con las características de los sospechosos ingresando a un domicilio, la Policía procedió al allanamiento en flagrancia. En el lugar aprehendió a Jhonny P. y Jonny H., junto con Rosa L. y Diana P., quienes se encontraban en el interior.

Durante el registro domiciliario, se incautaron dos armas de fuego tipo pistola, dos motocicletas vinculadas al atentado. Además, de cinco celulares, 1.500 gramos de marihuana y prendas de vestir manchadas que relacionan a los procesados con el intento de asesinato.

Evidencias en la audiencia

El Fiscal presentó como elementos de convicción el parte informativo policial. También las versiones de los agentes participantes en el intento de asesinato, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el acta de pesaje y verificación de la droga.

El Juez acogió la petición de prisión preventiva para Jhonny P., Jonny H. y Rosa L., argumentando riesgo de fuga y reiteración delictiva, dada la gravedad de los cargos. Para Diana P., embarazada según verificación médica, se optó por medidas cautelares alternativas: presentaciones periódicas ante la autoridad y prohibición de salida del país, respetando su condición.

La Policía Nacional vinculó a los aprehendidos con el grupo delictivo “Los Lobos”, una organización nacida en prisiones ecuatorianas en 2021 como escisión de Los Choneros. (27)