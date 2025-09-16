Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo

El lunes 15 de septiembre de 2025, en Santo Domingo de los Tsáchilas, un ciudadano sufrió un violento robo de vehículo cuando transportaba a una familia desde Ambato. El afectado fue interceptado por varios individuos, quienes lo amenazaron, lo amarraron y finalmente le sustrajeron dinero, documentos y su automóvil Kia color plateado.

Robo de vehículo con violencia en Santo Domingo

De acuerdo con información preliminar el conductor trasladaba a tres personas desde Ambato hacia Santo Domingo. Al llegar a inmediaciones de la UCOM 2, en la parte trasera de un hospital, los ocupantes lo neutralizaron con la ayuda de cómplices que esperaban en el exterior.

Los agresores lo golpearon, lo encapucharon y lo retuvieron a la fuerza. Posteriormente, durante el trayecto, lo despojaron de dinero en efectivo, un teléfono celular y documentos personales.

Finalmente, lo abandonaron maniatado y con el rostro cubierto en un sector sólido de la vía a Colorados del Búa. Los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo robado, un Kia plateado que hasta el cierre de esta edición permanecía con paradero desconocido.

Atención médica y primeras diligencias

El ciudadano afectado resultó auxiliado sin embargo los delincuentes ya habían huido con el vehículo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para auxiliar al afectado y recabar más información sobre lo ocurrido. Paralelamente, el ECU-911 fue notificado para coordinar acciones de búsqueda y emitir la alerta sobre el robo de vehículo. Se dispuso que las unidades policiales mantuvieran un operativo de rastreo en la zona y carreteras aledañas.

Contexto de robos de vehículos en la provincia

El robo de vehículo se ha convertido en una de las modalidades delictivas que más preocupa en Santo Domingo de los Tsáchilas. En lo que va del año se han registrado cientos de denuncias por este delito que es uno de los principales en la provincia.

En muchos casos, los delincuentes utilizan la modalidad de pasajeros simulados, quienes abordan un automóvil y luego, con ayuda de cómplices, someten al conductor. Esta forma de operar ya ha sido identificada en diferentes sectores del país, especialmente en vías interprovinciales. La Policía ratificó que trabaja en operativos preventivos y de inteligencia para reducir estos hechos. Sin embargo, recomiendan a los conductores extremar precauciones al realizar carreras de transporte informal (31).