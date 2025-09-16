COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo

Un conductor fue víctima de un violento robo de vehículo en Santo Domingo, donde delincuentes lo retuvieron, golpearon y abandonaron maniatado en la vía a Colorados del Búa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo
Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo
Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo
Conductor fue maniatado y abandonado tras sufrir un robo de vehículo en Santo Domingo

Redacción

Redacción ED.

El lunes 15 de septiembre de 2025, en Santo Domingo de los Tsáchilas, un ciudadano sufrió un violento robo de vehículo cuando transportaba a una familia desde Ambato. El afectado fue interceptado por varios individuos, quienes lo amenazaron, lo amarraron y finalmente le sustrajeron dinero, documentos y su automóvil Kia color plateado.

Robo de vehículo con violencia en Santo Domingo

De acuerdo con información preliminar el conductor trasladaba a tres personas desde Ambato hacia Santo Domingo. Al llegar a inmediaciones de la UCOM 2, en la parte trasera de un hospital, los ocupantes lo neutralizaron con la ayuda de cómplices que esperaban en el exterior.

Los agresores lo golpearon, lo encapucharon y lo retuvieron a la fuerza. Posteriormente, durante el trayecto, lo despojaron de dinero en efectivo, un teléfono celular y documentos personales.

Finalmente, lo abandonaron maniatado y con el rostro cubierto en un sector sólido de la vía a Colorados del Búa. Los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo robado, un Kia plateado que hasta el cierre de esta edición permanecía con paradero desconocido.

Atención médica y primeras diligencias

El ciudadano afectado resultó auxiliado sin embargo los delincuentes ya habían huido con el vehículo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para auxiliar al afectado y recabar más información sobre lo ocurrido. Paralelamente, el ECU-911 fue notificado para coordinar acciones de búsqueda y emitir la alerta sobre el robo de vehículo. Se dispuso que las unidades policiales mantuvieran un operativo de rastreo en la zona y carreteras aledañas.

Contexto de robos de vehículos en la provincia

El robo de vehículo se ha convertido en una de las modalidades delictivas que más preocupa en Santo Domingo de los Tsáchilas. En lo que va del año se han registrado cientos de denuncias por este delito que es uno de los principales en la provincia.

En muchos casos, los delincuentes utilizan la modalidad de pasajeros simulados, quienes abordan un automóvil y luego, con ayuda de cómplices, someten al conductor. Esta forma de operar ya ha sido identificada en diferentes sectores del país, especialmente en vías interprovinciales. La Policía ratificó que trabaja en operativos preventivos y de inteligencia para reducir estos hechos. Sin embargo, recomiendan a los conductores extremar precauciones al realizar carreras de transporte informal (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO