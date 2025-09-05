¡Grave accidente en El Carmen! Motociclista lucha por su vida tras choque

Jonathan Cobeña, de 29 años, es el motociclista que sufrió un grave accidente de tránsito la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025 en la avenida 3 de Julio, El Carmen, Ecuador, al perder el control.

La madrugada de este viernes, un estruendo sacudió la tranquilidad de la avenida 3 de Julio, en la intersección con la calle Los Pinos. Jonathan Cobeña, perdió el control de su motocicleta y se accidentó, según el reporte del Cuerpo de Bomberos. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, encontrando al joven con heridas severas que requerían atención inmediata.

Cobeña presentaba un trauma en el pecho y múltiples heridas en el brazo derecho y otras partes del cuerpo, además de cortes en el rostro, incluyendo una lesión de 4 centímetros en el párpado derecho, otra en el pómulo derecho y una en el maxilar inferior. Los paramédicos también señalaron la necesidad de descartar un abdomen agudo, una condición potencialmente grave. Tras estabilizarlo en el lugar, lo trasladaron al hospital básico El Carmen para una evaluación más detallada.

El Cuerpo de Bomberos y los paramédicos trabajaron con precisión para atender al herido. Un bombero, que prefirió no identificarse, comentó: “La situación era delicada, pero logramos estabilizarlo para el traslado”. La Policía Nacional acordonó la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y comenzar la investigación del accidente.

El accidente del motociclista no es el primero en el lugar

La avenida 3 de Julio es una vía transitada en El Carmen, pero no es ajena a los accidentes. Según cifras oficiales, Manabí registró 1.200 accidentes de tránsito en el primer semestre de 2025, con un 10% de aumento respecto a 2024. Las motocicletas están involucradas en el 40% de estos casos, a menudo por exceso de velocidad o pérdida de control. En julio de 2025, un accidente similar en Portoviejo dejó a un joven con fracturas graves, reflejando la vulnerabilidad de los motociclistas.

Las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente de Cobeña. Sin embargo, investigan si factores como el estado de la vía, la velocidad o condiciones externas contribuyeron al hecho. No se reportaron otros vehículos involucrados, y la motocicleta quedó bajo custodia policial para su análisis.

El auxilio fue primordial

La rápida intervención de los bomberos y paramédicos fue crucial para salvar la vida de Cobeña. El hospital básico El Carmen informó que el paciente permanece bajo observación, aunque no se han divulgado detalles sobre su estado actual, respetando su privacidad. La Policía Nacional inició un peritaje para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo un análisis del vehículo y de la vía.

Un vecino de la zona, que presenció el operativo, expresó: “Fue un susto tremendo; esa avenida necesita más señalización”. La comunidad ha pedido a las autoridades locales mejorar la iluminación y los controles en la avenida 3 de Julio para prevenir futuros incidentes.

Llamado a la prevención

La Policía Nacional reiteró la importancia de respetar los límites de velocidad y usar cascos certificados al conducir motocicletas. También instó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad en las vías al 911. Este accidente subraya la necesidad de campañas de prevención vial en El Carmen, donde los siniestros de tránsito afectan a conductores jóvenes con frecuencia.

En 2024, el Municipio de El Carmen lanzó una iniciativa para instalar reductores de velocidad en zonas críticas, pero los residentes aseguran que aún faltan medidas. Mientras Cobeña se recupera, las autoridades prometen reforzar los controles y analizar las causas del accidente para evitar que se repita. (22)