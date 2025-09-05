Tres heridos en accidente de tránsito en El Carmen

Tres personas resultaron heridas en accidente de tránsito ocurrido la mañana del 4 de septiembre de 2025 en el kilómetro 38 de la vía Chone, en El Carmen. Entre las víctimas están dos mujeres y un niño de 9 años, a quienes se atendió de inmediato.

El siniestro en la vía Chone

El accidente se registró cerca de las 09h30, cuando el menor cruzaba la carretera y fue impactado por una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres.

El golpe provocó que los tres involucrados cayeran sobre el pavimento, ocasionando lesiones visibles que generaron alarma entre los transeúntes que se encontraban en el sector.

De inmediato, moradores del lugar alertaron al ECU 911, lo que permitió la llegada rápida de personal médico y agentes de tránsito.

Estado de las víctimas

El niño presentó laceraciones en sus miembros inferiores y dolor torácico. Resultó estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado al hospital básico de El Carmen.

Las ocupantes de la motocicleta también resultaron afectadas. Paulina Zambrano Cusme, de 23 años, sufrió un hematoma nasal y laceraciones en el rostro.

La segunda pasajera, identificada como Teresa Cusme, de 39 años, presentó un hematoma en la frente y heridas superficiales en los brazos.

Atención médica inmediata

Las tres personas heridas quedaron ingresadas al hospital básico de El Carmen, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el cierre de esta nota, su condición es estable.

El Ministerio de Salud confirmó que las víctimas reciben la atención necesaria, incluyendo exámenes complementarios para descartar complicaciones internas.

Agentes de tránsito iniciaron el levantamiento de información en el lugar para determinar responsabilidades en el siniestro.

Testimonios de la comunidad

Vecinos del kilómetro 38 señalaron que los accidentes son frecuentes en esa zona debido al alto flujo vehicular y la falta de señalización adecuada.

Los moradores pidieron a las autoridades locales reforzar la seguridad vial, instalar señalética visible y realizar controles de velocidad más estrictos.

Contexto de la siniestralidad en El Carmen

El tramo de la vía Chone, donde ocurrió este último caso, figura entre los más conflictivos de la zona por su diseño recto y la falta de semáforos peatonales.

Estos datos refuerzan la preocupación ciudadana y la necesidad de medidas preventivas que eviten nuevas víctimas por heridos en accidente de tránsito.

Compromiso institucional

La Policía Nacional informó que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Asimismo, recordó a los conductores la obligación de respetar los límites de velocidad y a los peatones la importancia de utilizar pasos seguros.