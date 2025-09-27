FOTOS | Coche bomba explota en la cárcel regional de Guayaquil y causa alarma

Un coche bomba explotó la noche del viernes 26 de septiembre en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil. El estallido retumbó en varios sectores del norte de la ciudad a las 20:15. Testigos reportaron un fuerte impacto que encendió las alertas de seguridad.

Personal militar reveló que en las mismas instalaciones penitenciarias, la noche del jueves 25 de septiembre, se registraron dos intentos de amotinamiento que dejaron un preso muerto. La situación genera preocupación sobre el nivel de violencia que rodea al sistema carcelario ecuatoriano.

Coche bomba: despliegue de fuerzas de seguridad

Militares, bomberos y policías llegaron al sitio tras el atentado con coche bomba. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que anoche cerró la Vía a Daule en ambos sentidos para permitir los procedimientos de las fuerzas del orden.

La empresa municipal Segura EP señaló que colabora con las investigaciones. Por su parte, la Policía Nacional indicó que personal especializado se desplegó para recabar información y capturar a los responsables de este violento ataque en Guayaquil.

Ola de violencia en las cárceles de Ecuador

Desde el lunes 22 de septiembre, Ecuador enfrenta una serie de eventos criminales dentro de su sistema penitenciario. Ese día, a las 02:00, un ataque en la cárcel de Machala dejó 15 presos y un guía penitenciario asesinados.

Dos días después, el director de la cárcel de máxima seguridad La Roca sobrevivió a un atentado armado. Y el jueves 25 de septiembre, 17 presos fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas, elevando la cifra de muertes en menos de una semana.

Crisis penitenciaria se profundiza en Guayaquil y el país

El estallido del coche bomba en la cárcel Regional de Guayaquil se suma a una ola de violencia que pone en jaque a las autoridades. La ciudadanía permanece en alerta mientras las fuerzas del orden intensifican operativos en varias provincias.

Las recientes masacres en Machala, Esmeraldas y Guayaquil evidencian una crisis penitenciaria sin precedentes. Es así que organismos locales y nacionales piden al Gobierno medidas urgentes para frenar los hechos violentos que desestabilizan al país. (07)