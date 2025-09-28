Esto informó la Policía sobre los presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando en Durán (FOTOS)

La Policía Nacional anunció este domingo 28 de septiembre la aprehensión de dos personas como presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando y de un policía en Durán. Durante un allanamiento en flagrancia, el cuerpo policial detuvo a los sujetos vinculados al hecho.

En esa operación se incautaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta relacionada con el hecho violento.

#ATENCIÓN || DOS APREHENDIDOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DE UN SERVIDOR POLICIAL Y CONCEJAL EN #DURÁN En Durán, durante un allanamiento en flagrancia, la #PolicíaEcuador aprehendió a dos sujetos presuntos responsables del asesinato de un servidor policial y del… pic.twitter.com/b1i6KNnVb4 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 28, 2025

El ataque armado contra el concejal de Durán

El ataque armado ocurrió al mediodía del sábado 27 de septiembre, cerca de un polideportivo del cantón Durán.

Sujetos armados dispararon contra vehículos donde se movilizaban el edil y sus custodios. Un servidor policial, que integraba el círculo de seguridad del concejal, murió en el sitio. Horas después se confirmó la muerte de Hugo Obando. Además, otras dos personas sufrieron heridas durante el ataque.

Perfil y legado de Hugo Obando

Hugo Obando era un joven concejal que apoyaba al actual alcalde Luis Chonillo en el Municipio de Durán.

En mayo de 2024, decidió separarse del movimiento 150 y comenzar a actuar de forma independiente. Obando se mostraba activo en redes sociales, donde compartía las actividades que realizaba en su rol de concejal.

Luis Chonillo expresó su profundo dolor por la pérdida a través de su cuenta de X. “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo, Hugo Obando”, declaró el alcalde. (07)