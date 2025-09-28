COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Esto informó la Policía sobre los presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando en Durán (FOTOS)

Luis Chonillo, alcalde de Durán, lamenta la pérdida irreparable de Hugo Obando, asesinado en un atentado junto a un policía.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Esto informó la Policía sobre los presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando en Durán (FOTOS)
Hugo Obando era un joven concejal que apoyaba al actual alcalde Luis Chonillo en el Municipio de Durán.
Esto informó la Policía sobre los presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando en Durán (FOTOS)
Hugo Obando era un joven concejal que apoyaba al actual alcalde Luis Chonillo en el Municipio de Durán.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional anunció este domingo 28 de septiembre la aprehensión de dos personas como presuntos responsables del crimen del concejal Hugo Obando y de un policía en Durán. Durante un allanamiento en flagrancia, el cuerpo policial detuvo a los sujetos vinculados al hecho.

En esa operación se incautaron armas de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, documentos y una motocicleta relacionada con el hecho violento.

El ataque armado contra el concejal de Durán

El ataque armado ocurrió al mediodía del sábado 27 de septiembre, cerca de un polideportivo del cantón Durán.

Sujetos armados dispararon contra vehículos donde se movilizaban el edil y sus custodios. Un servidor policial, que integraba el círculo de seguridad del concejal, murió en el sitio. Horas después se confirmó la muerte de Hugo Obando. Además, otras dos personas sufrieron heridas durante el ataque.

Perfil y legado de Hugo Obando

Hugo Obando era un joven concejal que apoyaba al actual alcalde Luis Chonillo en el Municipio de Durán.

En mayo de 2024, decidió separarse del movimiento 150 y comenzar a actuar de forma independiente. Obando se mostraba activo en redes sociales, donde compartía las actividades que realizaba en su rol de concejal.

Luis Chonillo expresó su profundo dolor por la pérdida a través de su cuenta de X. “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo, Hugo Obando”, declaró el alcalde. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Llegará el invierno sin protección? Portoviejo ya intervino 85% de sus muros de gaviones

Demanda contra municipio de Santa Ana y EPA busca descontaminación integral del río Portoviejo

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Arsenal supera a Newcastle en jornada 6 de Premier League sin Piero Hincapié

Tribunal Penal condena a ciudadana a 16 años de cárcel en Machala por posesión de armas y municiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Llegará el invierno sin protección? Portoviejo ya intervino 85% de sus muros de gaviones

Demanda contra municipio de Santa Ana y EPA busca descontaminación integral del río Portoviejo

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Arsenal supera a Newcastle en jornada 6 de Premier League sin Piero Hincapié

Tribunal Penal condena a ciudadana a 16 años de cárcel en Machala por posesión de armas y municiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Llegará el invierno sin protección? Portoviejo ya intervino 85% de sus muros de gaviones

Demanda contra municipio de Santa Ana y EPA busca descontaminación integral del río Portoviejo

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Arsenal supera a Newcastle en jornada 6 de Premier League sin Piero Hincapié

Tribunal Penal condena a ciudadana a 16 años de cárcel en Machala por posesión de armas y municiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO