Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado

La violencia golpea de nuevo a Durán. El concejal Hugo Obando fue asesinado en un ataque armado que también costó la vida de uno de sus custodios policiales.
El concejal Hugo Obando falleció tras un ataque armado en Durán, un policía murió en el lugar del atentado.
La violencia en Durán cobró dos vidas más este sábado, 27 de septiembre de 2025. El concejal Hugo Obando fue asesinado en un ataque armado que también le costó la vida a uno de sus custodios policiales, agudizando la crisis de seguridad que golpea al cantón guayasense.

El atentado ocurrió cuando el funcionario salía de un evento público en el Centro de Convenciones de Durán. En ese momento, desconocidos interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y abrieron fuego. Aunque lo trasladaron de urgencia a una casa de salud, Obando no resistió la gravedad de sus heridas.

Producto del ataque también falleció el Cabo Primero Rubén Darío Chávez Caicedo, miembro de la Policía Nacional. La institución, a través de un comunicado, lamentó la pérdida de su “héroe con uniforme”, quien murió mientras cumplía con su misión constitucional. Chávez formaba parte de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección.

La Prefectura del Guayas mostró su solidaridad tras el asesinato del concejal Hugo Obando

La balacera dejó, además, a otros dos uniformados heridos. A los policías Iván Cumballín y Alexander Banguera, quienes también formaban parte del cuerpo de seguridad del edil, los llevaron a un hospital para recibir atención médica.

La Prefectura Ciudadana del Guayas emitió una nota de pesar en la que lamentó el deceso de el concejal Hugo Obando y expresó sus “más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”. En redes sociales circularon videos que mostraban el vehículo del funcionario incrustado contra un cerramiento, como evidencia de un intento por escapar del ataque.

Este hecho de sangre no es un caso aislado. La inseguridad en Durán se ha recrudecido en los últimos días, pues este atentado ocurre apenas cinco días después del asesinato del director financiero del Municipio, Javier Bolaños, evidenciando una alarmante escalada de violencia contra funcionarios públicos.

