Detienen en Santo Domingo a sospechosos vinculados a atentados con explosivos y “chulco”

La Policía Nacional detuvo a dos personas en Santo Domingo, quienes tenían explosivos de alta potencia y estaban vinculadas a recientes casos de extorsión y atentados.

Una investigación policial de agentes de la Subzona de Policía Nacional Santo Domingo de los Tsáchilas logró la captura de dos personas en la cooperativa Nuevo Camino.

La detención se reportó el lunes 22 de septiembre de 2025, quienes portaban explosivos de alta potencia y estaban vinculadas a recientes casos de extorsión con explosivos.

La operación se realizó tras varias semanas de investigación para identificar a los responsables de atentados y extorsiones que han generado alarma en la ciudadanía de Santo Domingo.

Material incautado en la operación

La jefe de la Subzona, coronel Beatriz Benavides, detalló que los agentes encontraron durante la captura:

50 cápsulas de Emulnor 2000 , explosivos de alta voladura

100 detonantes

3 celulares

7 radios de comunicación

4 motocicletas reportadas como robadas en Quito

Decenas de tarjetas con información de prestamistas

Una bolsa de delivery, cuya función como fachada está bajo investigación

La Policía informó que parte del material incautado estaba armado y preparado para un nuevo hecho delictivo, lo que permitió prevenir un posible atentado en la ciudad.

Antecedentes de explosiones y extorsiones

Los atentados se suman a una serie de explosiones recientes en Santo Domingo. La madrugada del 31 de mayo, un artefacto casero explotó frente a una vivienda cercana al Mercado 17 de Diciembre. No se registraron víctimas, pero sí daños materiales y preocupación entre los residentes, quienes habían recibido amenazas por no acceder a pagos extorsivos.

Otros incidentes ocurrieron el 19 y 24 de mayo, en la cooperativa Brisas del Colorado, donde explosiones dañaron viviendas y generaron alarma entre comerciantes y vecinos.

Hace tres semanas, la Policía reportó tres casos de extorsión con uso de explosivos, en uno de los cuales un comerciante murió luego de que un vidrio le cayera en la yugular durante un ataque a su vivienda. Estos hechos evidencian un patrón de violencia y extorsión que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

Investigación sobre la empresa de delivery

La bolsa de delivery incautada está siendo investigada. Esto para determinar si la empresa funcionaba como fachada para actividades delictivas ligadas al préstamo de dinero, conocidas como “chulco”. Las autoridades buscan establecer si los detenidos tenían vínculos con otros atentados recientes y confirmaron que el material explosivo estaba destinado a nuevos actos criminales.

Impacto en la seguridad ciudadana

Los atentados y extorsiones han generado preocupación en Santo Domingo, especialmente entre comerciantes del Mercado 17 de Diciembre.

La Policía Nacional continúa con operativos de inteligencia y mantiene activos los procesos investigativos. Esto con el fin de identificar a todos los responsables de los atentados y las extorsiones con explosivos en la capital tsáchila (5).