Cae el segundo más buscado de Santo Domingo: lo acusan del femicidio de Karina Hidalgo

Tras casi dos años prófugo, la Policía Nacional capturó en Puerto Quito a Herkin Franklin L. I., acusado del femicidio de Karina Hidalgo.

La Policía Nacional detuvo a Herkin Franklin L. I., de 52 años, en Puerto Quito, Pichincha, acusado del femicidio de Karina Hidalgo ocurrido el 16 de diciembre de 2023. La víctima, desaparecida ese día, fue hallada muerta seis días después en un río, tras ser atacada por la espalda con una piedra y ahorcada. La captura se realizó en la mañana del 23 de septiembre de 2025 mediante un operativo de inteligencia policial.

Desaparición y hallazgo del cuerpo

El 16 de diciembre de 2023, Karina Hidalgo salió de su domicilio en Quito, manifestando que se iba de paseo con un grupo del Instituto donde impartía clases y que regresaría el domingo siguiente. Desde entonces, su familia desconocía su paradero.

Tras varios días de búsqueda, las autoridades localizaron su cuerpo en estado de descomposición en un río de Santo Domingo, confirmando que sufrió un ataque violento. La investigación indica que a la víctima la agredieron por la espalda con una piedra y luego ahorcada, mientras el agresor trasladaba su cuerpo hasta el afluente.

Karina vivía en Quito y trabajaba como docente en un instituto, lo que evidencia que su viaje a Santo Domingo se realizó por motivos laborales y recreativos. Este detalle permitió a la Policía reconstruir sus movimientos antes del crimen.

Evidencias y reconstrucción del crimen

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM) reportó que Karina mantenía una relación de amistad con el acusado, quien la acompañó desde Quito hasta Santo Domingo. Una cámara de seguridad en una gasolinera de Quito captó a ambos antes del viaje, proporcionando una pieza clave para la investigación.

Las autoridades presumen que el femicidio se cometió en un contexto de violencia interpersonal. Esto debido a que la víctima no presentaba antecedentes de conflicto con el agresor y no mantenían relación sentimental alguna.

Operativo policial y captura

La Policía Nacional localizó a Herkin Franklin L. I. en una zona rural de Puerto Quito, Pichincha, gracias al trabajo de sus unidades de Inteligencia. La Policía difundió en redes sociales oficiales la detención mientras el sospechoso caminaba por el recinto Silanche usando una gorra para evitar que lo reconocieran.

Tras la captura, lo trasladaron ante la autoridad judicial de Santo Domingo, donde se retomará el proceso por femicidio. La audiencia fue suspendida previamente en mayo de 2025 en la Casa Judicial de Santo Domingo.

Las investigaciones confirman que la búsqueda del acusado involucró a múltiples unidades policiales durante casi dos años de rastreo. La investigación comenzó desde la desaparición de Karina hasta su localización y captura del sospechoso (5).