Desaparición de dos hermanos pescadores en altamar: Familiares reportan posible atraco en Manta.

Byron Fernando López Villacreses y Gabriel López Villacreses, dos hermanos dedicados a la pesca artesanal desde el muelle de San Mateo en Manta, zarparon en la embarcación “Bendición de Dios” y no han regresado. Esto ha generado alarma entre sus familiares que temen un atraco por delincuentes que operan en altamar.

El suceso se reportó en las últimas horas del 16 de septiembre de 2025, en aguas cercanas a la costa de Manabí, Ecuador. Allí las familias de los hermanos claman por una búsqueda inmediata desde el puerto de San Mateo.

Aunque las causas exactas se investigan, el contexto de inseguridad marítima en la región apunta a riesgos crecientes como atracos para los pescadores.

Hermanos desaparecidos

La desaparición de los hermanos López Villacreses ha sumido en la incertidumbre al muelle de San Mateo, un enclave tradicional de la pesca en Manta. Byron Fernando, el mayor de los dos, y Gabriel, ambos con años de experiencia en el oficio familiar, partieron en la embarcación “Bendición de Dios” para una faena rutinaria en altamar.

Según relatos de los familiares, la salida se realizó en condiciones normales, pero el silencio posterior ha encendido las alertas. Los parientes, reunidos en el puerto desde la madrugada, han expresado su preocupación ante la ausencia de cualquier señal de la lancha. Estos no ha respondido a llamadas ni ha avistado en su ruta habitual. De allí que creen que los hermanos fueron víctimas de atracos.

Notificaron a La Armada

Familiares de los hermanos notificaron a La Armada del Ecuador y la Capitanía de Puerto de Manta. Los familiares esperan que personal especializado en rescate marítimo se movilice para coordinar operaciones de búsqueda, utilizando radares y patrullas costeras.

Los familiares reportan que, según información preliminar, los pescadores podrían haber sido abordados por sujetos armados en alta mar, sufriendo un atraco que derivó en su desaparición. Esta hipótesis, aunque no confirmada oficialmente, se basa en patrones observados en incidentes similares en la costa ecuatoriana.

Temores de un Atraco en Altamar

La parroquia de San Mateo, conocida por su actividad pesquera, se ha convertido en escenario de creciente preocupación por la seguridad en el mar. Los hermanos López Villacreses, originarios de familias que dependen enteramente de la pesca para su sustento son reconocidos por su dedicación y responsabilidad en las faenas.

Las familias han montado una vigilia improvisada en el muelle, con carteles exigiendo agilidad en la búsqueda y mayor protección para los pescadores.

Contexto de Inseguridad Marítima en Manabí

La provincia de Manabí, con puertos como Manta y San Mateo como ejes de la economía pesquera, enfrenta un incremento en incidentes de delincuencia en altamar. En lo que va de 2025, se han registrado al menos 12 casos de atracos a embarcaciones artesanales en aguas ecuatorianas, según datos de la Armada, lo que representa un alza del 40% respecto al año anterior.

Estos asaltos, a menudo perpetrados por grupos armados en lanchas rápidas, involucran robos de combustible, equipos y capturas, pero en ocasiones escalan a secuestros o desapariciones. Un caso similar ocurrió en enero de 2025, cuando 21 pescadores del barco “Patricia Lynn” desaparecieron en aguas de Manta. (27)