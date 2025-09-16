Disparan contra vendedor de queso en Manta; Policía investiga atentado

Anthony López, un hombre de 24 años que se dedicaba a la venta de queso en la vía pública, fue atacado a tiros este lunes, 15 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 18h45, en la intersección de las avenidas 23 y Flavio Reyes, en el cantón Manta. Se trata del segundo atentado contra el mismo grupo de personas en el mismo sector en menos de quince días, según testigos.

Segundo ataque armado en menos de dos semanas

Testigos del hecho afirmaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta. Al llegar al lugar, abrieron fuego contra el comerciante, quien estaba acompañado por otras personas. La víctima recibió múltiples disparos, al menos doce, varios de ellos en la cabeza, según registros visuales que circulan en redes sociales.

Anthony López quedó tendido en el suelo, gravemente herido y cubierto de sangre. Videos difundidos por testigos muestran la secuencia posterior al atentado, así como el trabajo del personal de emergencia.

Minutos después, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Manta acudió al sitio y trasladó al herido aún con signos vitales a una casa de salud. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su estado médico actual.

Policía investiga conexión entre los dos atentados

Este atentado ocurre a menos de dos semanas de un hecho similar en el mismo sector, que también involucró al grupo con el que se encontraba la víctima. La Policía Nacional acordonó la escena del crimen y ejecutó las primeras diligencias, incluyendo el levantamiento de casquillos y otros indicios balísticos.

Las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y grabaciones de seguridad para identificar a los responsables y determinar si existe una relación directa entre ambos ataques.

Hasta el momento no se han producido detenciones, y la motivación del ataque no ha sido confirmada públicamente.

Aumento de ataques selectivos en la zona

La avenida Flavio Reyes, una de las más transitadas de Manta, ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos meses. La ciudadanía ha expresado preocupación por la frecuencia de ataques armados en espacios públicos.

Seguridad en alerta en Manta

La Fiscalía y la Policía Judicial de Manta mantienen abiertas varias investigaciones sobre ataques armados en la ciudad durante 2025. Se ha reportado un incremento sostenido en los atentados por encargo, lo que ha llevado a coordinar operativos conjuntos con unidades de inteligencia.

Los peritos forenses realizarán el análisis de los 12 casquillos recogidos en el sitio para determinar el tipo de arma utilizada y si guarda relación con otros hechos violentos previos.

Por el momento, la zona permanece bajo observación mientras se desarrollan los procedimientos de criminalística. No se descarta que en las próximas horas se emita un parte oficial sobre el estado de salud del ciudadano herido. (12)