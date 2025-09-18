Comerciante rescatada por la Unase tras secuestro en Los Ríos; pedían $50.000 por su liberación

La madrugada del miércoles 17 de septiembre, una comerciante fue rescatada y recuperó su libertad en Baba, provincia de Los Ríos, luego de un operativo de la Unidad Antisecuestros (Unase). Fue privada de libertad en su vivienda por un grupo de delincuentes que exigían 50.000 dólares a cambio de liberarla.

El secuestro y las primeras horas

La víctima resultó interceptada mientras dormía en su domicilio, ubicado en la parroquia Guare. Los captores ingresaron usando prendas similares a las policiales y encapuchados para despistar a la familia.

De acuerdo con los reportes oficiales, los delincuentes la trasladaron a bordo de una camioneta doble cabina. La retuvieron en una vivienda, donde permaneció encadenada y bajo amenazas constantes.

Horas más tarde, los secuestradores establecieron contacto con los familiares y exigieron el pago de 50.000 dólares. El temor de perderla obligó a sus parientes a pedir ayuda inmediata a la Policía.

Comerciante rescatada en operativo policial

Tras doce horas de búsqueda, agentes de la Unase localizaron el inmueble donde mantenían a la joven. La irrupción fue rápida y precisa. La víctima fue hallada encadenada y con visibles signos de angustia.

“Ayúdeme por favor, tengo mucho miedo. Gracias Señor Jesús”, fueron sus primeras palabras al recuperar la libertad, según informó la Policía Nacional. Su testimonio refleja el drama vivido durante las horas de cautiverio.

En la operación resultaron detenidos ocho presuntos implicados: Elvis Jimmy L. (33), Christofer Michael G. (30), Oscar Luigi C. (17), Víctor Antony Y. (30), Ciro Abrahán V. (26), Cristhian Roberto R. (44), Cristian Roberto R. (44) y Larsson Teven T. (20). Varios registran antecedentes por robo, tenencia de armas y homicidio.

Evidencias y estructura criminal

Durante el operativo, los uniformados decomisaron siete teléfonos celulares, tres alimentadoras, dos armas de fuego, cargadores de radios de comunicación, dos chalecos antibalas, 49 municiones y la camioneta usada en el secuestro.

Los objetos incautados refuerzan la hipótesis de que la banda actuaba de manera estructurada, simulando operativos policiales para ingresar a los domicilios sin levantar sospechas inmediatas. El caso se suma a una serie de secuestros registrados en Los Ríos, provincia que enfrenta un repunte de delitos ligados al crimen organizado y la extorsión.

Contexto y antecedentes

Los Ríos y Guayas concentran el mayor número de casos de secuestro en el país. El secuestro exprés y la privación ilegal de la libertad con fines de extorsión se han convertido en métodos recurrentes de financiamiento para grupos delictivos. Estos hechos generan alarma en el comercio local y presionan a las autoridades a intensificar la presencia policial.

El rescate de esta comerciante en Baba constituye un golpe importante contra estas organizaciones, aunque la inseguridad sigue marcando la vida cotidiana en la provincia.

Investigación en marcha

La Fiscalía abrió un proceso judicial contra los detenidos. Se analizan los antecedentes de cada uno y la posible relación con otras redes delictivas. Mientras tanto, la joven permanece bajo resguardo policial y recibe acompañamiento psicológico tras el impacto emocional del secuestro.