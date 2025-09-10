Ataque armado en una barbería de Montecristi deja un hombre herido

Un hombre identificado como Jonathan V. M., resultó herido de bala en una barbería de la ciudadela Monterrey, Montecristi, Ecuador. Esto tras un ataque perpetrado por dos sicarios que huyeron en motocicleta, dejando tras de sí casquillos y pánico.

La Policía informó que el atentado se registró la mañana del miércoles 10 de septiembre. Ante eso, se investiga lo ocurrido para esclarecer los motivos del atentado.

Ocurrió a pocas horas de un crimen ocurrido en un barrio cercano, este nuevo ataque donde un hombre resultó herido se registró a eso de las 11h00 en la ciudadela Monterrey de Montecristi.

Momento del ataque

Dos individuos a bordo de una motocicleta irrumpieron en una barbería local, abriendo fuego contra Jonathan V. M., un hombre cuya identidad completa no ha sido revelada por las autoridades para proteger su privacidad. Según testigos, los agresores dispararon varias veces antes de huir rápidamente, dejando a la víctima gravemente herida en el suelo del establecimiento.

Vecinos del lugar, alertados por las detonaciones, llamaron de inmediato al sistema de emergencias 911. Una ambulancia llegó al sitio y trasladó al herido al subcentro de salud Daniel Acosta, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, donde permanece ingresado. Hasta el cierre de esta crónica, las autoridades no han proporcionado detalles sobre su estado de salud, respetando los protocolos de confidencialidad.

En la escena del crimen

Miembros de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para realizar las primeras diligencias. En el lugar, los peritos recolectaron varios casquillos de bala, evidencia clave para determinar el tipo de arma utilizada. Además, se recopilaron testimonios de testigos presenciales y se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad cercanas, en busca de imágenes que puedan identificar a los responsables que hirieron al hombre.

El atentado que como resultado dejó un hombre herido en la barbería de ciudadela Monterrey no es un hecho aislado. La provincia de Manabí, donde se encuentra Montecristi, ha experimentado un aumento significativo de la violencia en los últimos años.



Según datos oficiales, en 2025, los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó registran 358 crímenes violentos, incluyendo homicidios y atentados armados, lo que refleja la creciente influencia de bandas criminales en la región. Este incidente se suma a otros casos recientes en Montecristi, cantón que refleja 68 muertes violentas en lo que va del 2025.

Crimen organizado