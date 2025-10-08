Así fue el operativo que permitió la desarticulación de banda
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Así fue el operativo que permitió la desarticulación de banda de falsos policías

Cuatro sospechosos de Los Lobos fueron detenidos en Portoviejo tras robar con uniformes falsos y vehículos robados.
Las armas quedaron bajo custodia de la Policía.
Redacción

Redacción ED.

Siete personas, vinculadas a la banda criminal Los Lobos, según la Policía fueron detenidas en Portoviejo, Manabí, por robos armados disfrazados de policías, para desmantelar una banda criminal.

La madrugada de este miércoles 8 de octubre de 2025, un asalto en Riochico, Portoviejo, desencadenó un operativo policial. La banda, que usaba uniformes falsos de policía, irrumpió en una casa. Robaron un carro y objetos de valor. Pero la Policía Judicial ya le seguía sus pasos.

Carlos Endara, jefe de Policía Judicial, explicó: “Teníamos información de esta banda”. Tras el robo, agentes localizaron a dos sospechosos en la vía Portoviejo-Manta, cerca de un centro comercial. Hubo un enfrentamiento armado. Los policías recuperaron el carro robado y detuvieron a los primeros implicados.

Con datos de los capturados, allanaron una casa en la ciudadela El Florón. Allí atraparon a dos más. Luego, en Mejía, encontraron el centro de operaciones. El líder, dueño de un negocio cerca del comando policial, escapó.

Banda de falsos policías pertenecían a organización criminal

La Policía incautó uniformes falsos, luces policiales, motocicletas usadas en sicariatos y objetos robados en Riochico. Endara afirmó: “Pertenecen a Los Lobos; varios tienen antecedentes”.

Un vecino de Mejía dijo: “Vivíamos con miedo; sus disfraces engañaban a todos”. Los vehículos robados tenían luces policiales para simular autoridad. Más de 50 agentes participaron en el operativo.

Endara pidió a víctimas denunciar al 1800 Delito. “Las denuncias anónimas son clave”, aseguró. La Fiscalía procesa el caso por robo y asociación ilícita.

Investigación en marcha

La Policía analiza las motocicletas para vincularlas a sicariatos. Los uniformes y luces se revisan por huellas. Buscan al líder fugitivo, que vigilaba desde su negocio.

El Bolívar Acurio, jefe de Policía en Manabí, afirmó: “Perseguimos al líder; los operativos continúan”. Los vecinos piden más patrullas en zonas rurales.

Una comerciante expresó: “Nos aterra que usen uniformes; queremos seguridad”. La investigación busca otras víctimas de la banda.

Impacto en la comunidad

Riochico y Mejía viven con temor. En 2025, 30% de robos en Portoviejo ocurren en zonas residenciales, según datos policiales. Esta captura alivia a los vecinos.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por robos armados. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, refuerza controles.

Portoviejo espera que estas detenciones frenen a bandas criminales y devuelvan la calma a sus calles. (22)

