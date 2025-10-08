Le seguían los pasos a banda criminal que utilizaba prendas policiales para robar

Siete personas, incluidos dos menores, fueron detenidas en diferentes sectores de Portoviejo, Manabí, por formar una banda de robos que se vestía como policías, con lo que se frenó una estructura delictiva que cometió al menos siete robos en dos meses.

La Policía Nacional dio un golpe duro al crimen organizado en Portoviejo. Tras meses de vigilancia, allanaron varias casas en el sector Mejía, parroquia Picoazá, El Florón y Los Cerezos. Allí capturaron a siete sospechosos que robaban disfrazados de uniformados. Pero la banda también podría dedicarse a sicariato, según las autoridades.

Lenín Peralta Delgado, jefe de Policía en Portoviejo, explicó que seguían a esta estructura desde hace tiempo. “Recibimos denuncias de siete robos en los últimos dos meses”, dijo. Los atacantes usaban chalecos, máscaras y prendas similares a las policiales. Así generaban confianza para entrar a las casas.

Los allanamientos se extendieron a las ciudadelas El Florón y Los Cerezos. Mejía era el centro de operaciones. Entre los detenidos hay dos menores de edad y una mujer, pareja del líder. Este último escapó.

Detalles del golpe policial que desarticuló banda criminal

Bolívar Acurio, jefe de Policía en Manabí, reveló el arsenal incautado. “Encontramos armas de calibre 5.56 mm, escopetas con cartucho 12 mm, pistolas calibre 9 mm”, dijo. Una de las pistolas la robaron a un policía en Quito.

También hallaron equipos para allanamientos falsos, chalecos antibalas, máscaras y mascarillas. Acurio agregó: “Los integrantes se dedicaban a sicariato”. La Policía investiga si cometieron asesinatos recientes.

Familiares de las víctimas celebraron la captura. Una mujer, que sufrió un robo, contó: “Llegaron vestidos de policías y se llevaron todo. Ahora siento alivio, pero pido justicia”. Un vecino de Mejía dijo: “Esto pasaba cerca de mi casa; temía por mis hijos”.

Robos frecuentes en Manabí

Portoviejo vive con miedo por estos delitos. En 2025, Manabí reportó 3.573 diferentes tipos de delitos, entre ellos robos armados hasta agosto, un 4% más que en 2024, según la Policía Nacional. Portoviejo suma 872 casos, según las autoridades.

En julio de 2025, un robo similar en Manta dejó un herido, con falsos policías. En 2024, Manabí registró cerca de 4.500 delitos, un 10% más que en 2023, con 25% fatales, según OECO.

El 94% de crímenes violentos en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Bandas usan uniformes falsos para generar confianza.

Investigación avanza

La Policía analiza las armas para balística. Los chalecos y máscaras buscan huellas. La mujer detenida podría revelar más sobre el líder fugitivo.

Un comerciante expresó: “Estos robos nos dejan sin nada; la captura da esperanza”. La investigación prioriza capturar al prófugo.

Impacto en Portoviejo

Mejía, un sector rural, sufre por la inseguridad. En 2025, 30% de robos en Portoviejo ocurren en zonas como Picoazá, según datos policiales. Esta banda generaba terror con sus disfraces.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por robos armados. La Policía, con 177.000 operativos en 2025, promete más controles.

Portoviejo respira alivio, pero los vecinos reclaman justicia para que estos crímenes no se repitan. (22)