Aprehensión en Montecristi: Incautación de 9.000 galones de combustible ilícito

En el cantón Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador, la Policía Nacional aprehendió a Víctor A., presunto implicado en el transporte ilícito de combustible. La detención ocurrió durante un control rutinario que reveló 9.000 galones de combustible líquido ocultos en un tráiler.

Esta acción, parte de operativos continuos contra la economía ilícita, responde a la necesidad de frenar el robo y contrabando de combustibles. Esto genera pérdidas millonarias al Estado y financia actividades criminales en la región costera.

Operativos de control

El operativo se desarrolló en una vía secundaria del cantón Montecristi, un área estratégica por su proximidad al poliducto La Libertad-Manta. Allí los agentes de la Subzona de Policía Manabí realizaban inspecciones preventivas. Alrededor de las 14:00 horas, el tráiler tipo cisterna, con placas registradas en Guayaquil, lo interceptaron por irregularidades en la documentación de carga.

Una revisión exhaustiva, apoyada por unidades caninas y escáneres portátiles, confirmó la presencia de 9.000 galones de diésel no declarado. El combustible estaba distribuido en compartimentos adaptados para evadir controles aduaneros. A Víctor A., de 42 años y residente en Manta, lo detuvieron sin resistencia y trasladado a instalaciones policiales para interrogatorio inicial.

Incautación del combustible

La incautación incluyó no solo el combustible, valorado en aproximadamente $27.000 al precio regulado de mercado (alrededor de $3 por galón), sino también el vehículo tráiler, modificado con sellos falsos y compartimentos ocultos típicos de redes de contrabando. Fuentes de la Policía indicaron que el diésel provenía presuntamente de pinchazos ilegales en oleoductos, una práctica recurrente en Manabí que afecta la infraestructura de Petroecuador.

El caso fue remitido a la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos (UIDH) para peritajes forenses, incluyendo análisis químico para verificar la procedencia y posibles aditivos para su uso en minería ilegal o narcotráfico.

Impacto del Tráfico Ilícito en la Economía Regional

Manabí, con su extensa red de poliductos y puertos como Manta, se ha convertido en epicentro del robo de hidrocarburos, con pérdidas estimadas en $56 millones en los últimos tres años solo en la ruta La Libertad-Manta.

En el contexto de seguridad, este operativo se suma a una serie de intervenciones en Manabí que han intensificado los controles. Apenas el 25 de septiembre de 2025, en la misma comunidad de El Arroyo (Montecristi), la Policía desmanteló un centro de acopio clandestino con 18.000 galones de diésel, deteniendo a siete personas y decomisando $7.200 en efectivo, cuatro cheques por $7.000 y tres armas de fuego.

Ese allanamiento, coordinado con la Fiscalía, reveló cinco autotanques y ocho cisternas plásticas, evidenciando una red que abastecía minería ilegal en zonas aledañas.