Hombre herido en Jaramijó presuntamente está vinculado a masacres en Guayas

En la avenida Alajuela del cantón Jaramijó, provincia de Manabí, Ecuador, un intenso enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada dejó un fallecido y la captura de alias “4K”.

En el atentado asesinaron a Erick Adrián Arias Del Campo, ingeniero ambiental de 29 años— y resultó en la captura de Jorgi Alejandro Párraga Siguencia, alias “4K”, presunto operador clave de la banda Los Choneros. El hombre resultó herido de gravedad y está vivculado a varias masacres.

El suceso, atribuido a pugnas territoriales por rutas de narcotráfico, subraya la persistente inseguridad en la costa ecuatoriana. Allí bandas rivales como Los Choneros y Los Lobos disputan control.

La noche de la balacera

La balacera irrumpió en una zona residencial de Jaramijó alrededor de las 18:00 horas. Erick Adrián Arias Del Campo, circulaba en una camioneta Toyota blanca cuando un vehículo con presuntos sicarios lo interceptaron.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo, dejando a Arias sin vida en el sitio, con múltiples impactos en el torso y la cabeza. Inmediatamente, unidades del Distrito Policial de Manta iniciaron una persecución que derivó en el abandono de la camioneta de los agresores en las afueras de Jaramijó.

Dentro del vehículo, incautado por agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, se hallaron tres armas de fuego. Un fusil, un subfusil y una pistola calibre 9 milímetros, todas sin número de serie visible, junto con municiones y accesorios tácticos. La camioneta, reportada como robada la sometieron a peritajes forenses para ubicar a los ocupantes, quienes huyeron a pie hacia zonas rurales.

Los autores de los disparos

Jaime Salgado, subjefe del distrito policial de Manta y Jaramijó, enfatizó en rueda de prensa que “los presuntos autores están identificados mediante inteligencia. Además, se mantiene un operativo coordinado con las Fuerzas Armadas para su captura, bajo reserva para no comprometer la investigación”.

En el fragor del tiroteo, Jorgi Alejandro Párraga Siguencia, de 38 años, alias “4K“, resultó herido con balazos en extremidades y abdomen, presuntamente durante un contraataque o fuego cruzado con miembros de una banda rival. Párraga, originario de El Empalme (Guayas) y hermano de Boris Párraga, alias “El Zar de las Drogas”, figura central de Los Choneros, fue rastreado por unidades de inteligencia tras el incidente inicial.

Giovanny Naranjo, comandante de la Zona 4 de la Policía en Manabí y Santo Domingo, confirmó que “la presencia de alias ‘4K’ en Manabí responde a intentos de expansión territorial de Los Choneros. Aquello se da en un momento de debilidad estructural tras la extradición de su líder máximo”. Párraga escapó herido del sitio y se refugió temporalmente, pero lo localizaron mediante inspección técnica vehicular y geolocalización, resultando aprehendido en calidad de indiciado.

Detención de “4K” en Jaramijó

Tras su detención, “4K” fue trasladado de emergencia a un centro médico en Manta. Allí el 29 de septiembre de 2025 fue intervenido quirúrgicamente para extraer proyectiles y reparar daños vasculares. Su condición se reporta estable, pero permanece bajo custodia estricta. El hombre es custodiado por ocho agentes policiales armados en una habitación aislada, con protocolos de seguridad para prevenir intentos de rescate o represalias.

Naranjo subrayó que “se prioriza la integridad del personal hospitalario y pacientes, coordinando con el Ministerio de Salud para mitigar riesgos”. Pendiente de formalización de cargos por tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y posible vinculación a homicidios.

Historial de “4K”

El historial de alias “4K” se remonta a noviembre de 2016, cuando fue detenido en Posorja (Guayas) junto a 16 personas en una redada por delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes. La Fiscalía lo identificó como enlace logístico en envíos marítimos de cocaína hacia Centroamérica, sentenciándolo a 20 meses de prisión en 2017. Liberado condicionalmente, reapareció en el radar policial como custodio de Ronal Javier Macías Villamar, alias “Javico”, hermano de Adolfo Macías, “Fito”.

Tras la recaptura de “Fito” en Manta el 25 de junio de 2025 y su extradición a Estados Unidos en julio por cargos de narcotráfico, “4K” emergió como posible sucesor en la facción de El Empalme, controlando rutas en límites entre Guayas, Los Ríos y Manabí.

Conexiones con Masacres que Conmocionaron al País

La captura de “4K” cierra un círculo siniestro ligado a dos de las peores masacres de 2025. El 19 de julio, en un billar del barrio Santa Isabel, cantón General Villamil Playas (Guayas), sicarios armados con fusiles irrumpieron y asesinaron a 11 personas, incluyendo un profesor de fútbol y un adolescente de 17 años, en una reunión de amigos que celebraba un cumpleaños.

La Fiscalía vinculó el ataque a una represalia contra custodios de “Javico”, con “4K” como blanco potencial, dejando 28 casquillos de bala en la escena. Testimonios recolectados por investigadores describen a los atacantes como “sombras encapuchadas” que dispararon indiscriminadamente. Ellos transformaron un espacio recreativo en un baño de sangre que llevó al cantón a declarar emergencia por 60 días.

Vinculado a otra masacre

Ocho días después, el 27 de julio, “4K” escapó por minutos de otro atentado en el bar La Clínica, parroquia La Guayas, El Empalme, donde 17 personas murieron, entre ellas un niño de 12 años considerado “víctima colateral”, y 11 resultaron heridas. El mayor Óscar Valencia, jefe policial de El Empalme, detalló que “dos camionetas descargaron ráfagas contra el local, recolectando más de 100 indicios balísticos”.

Fuentes de inteligencia señalan que el objetivo era Párraga, en una guerra interna de Los Choneros contra disidentes aliados a Los Lobos. Esta última banda respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas masacres, ocurridas a 350 kilómetros de distancia, resaltan la expansión de Los Choneros desde Manabí —su bastión histórico en Chone y Manta— hacia corredores clave de exportación de cocaína. (27)