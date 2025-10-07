COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo
Obra Pública

Municipio de Santo Domingo ajusta recolección de desechos durante construcción del paso a desnivel

Debido a la construcción del paso a desnivel en la Terminal Terrestre, el Municipio de Santo Domingo ajusta la recolección de basura en las zonas intervenidas, garantizando limpieza y seguridad.
Municipio de Santo Domingo ajusta recolección de desechos durante construcción del paso a desnivel
Un equipo ha dado a conocer los cambios.
Municipio de Santo Domingo ajusta recolección de desechos durante construcción del paso a desnivel
Un equipo ha dado a conocer los cambios.

Recolección de desechos en Santo Domingo durante obras del paso a desnivel cambia. Durante la construcción del paso a desnivel en la Terminal Terrestre, el Municipio de Santo Domingo ajusta la recolección de desechos en sectores intervenidos para mantener la limpieza.

El Municipio de Santo Domingo informó que, debido a la construcción del paso a desnivel en la zona de la Terminal Terrestre, algunas vías del sector estarán temporalmente cerradas. El equipo de Educación Ambiental recorrerá las zonas intervenidas para socializar el plan de recolección, asegurando que los desechos se recojan de manera eficiente durante las obras.

Recolección de desechos en Santo Domingo durante obras del paso a desnivel

Los sectores afectados incluyen Zona Rosa, el redondel Monseñor Emilio Lorenzo Stehle y el redondel de la Policía Nacional, donde la recolección de desechos se realizará a pie entre las 22:30 y 23:00.
>El equipo de Educación Ambiental se encargará de informar a los vecinos sobre los horarios y procedimientos, garantizando que no se interrumpa el servicio de limpieza.
Estas medidas buscan evitar acumulación de basura mientras se mantiene la seguridad en los sectores cercanos a la construcción del paso a desnivel.

Operación de los camiones de recolección

A pesar de los cierres temporales, los camiones de recolección mantendrán sus rutas y horarios habituales en las vías no afectadas por la obra.
De esta forma, se asegura que la mayor parte de la ciudad no sufra interrupciones en el servicio de limpieza.
El Municipio exhorta a la ciudadanía a colaborar con la Educación Ambiental y respetar los horarios establecidos para el paso de los recolectores a pie.

Seguridad y prevención en la obra

Durante la construcción del paso a desnivel, se restringirá temporalmente el acceso vehicular a en cuatro tramos viales. Esto para garantizar la seguridad de los trabajadores y la población.
Asimismo, el cierre de vías no afectará el tránsito peatonal en la medida de lo posible, permitiendo que los vecinos continúen con sus actividades diarias.
Además, la planificación del servicio de recolección a pie contribuye a mantener la limpieza en las zonas donde los vehículos de recolección no pueden ingresar.

Recolección de desechos en Santo Domingo durante obras del paso a desnivel

Finalmente, el equipo de Educación Ambiental visitará puerta a puerta los comercios y residencias cercanas a los sectores intervenidos. Esto con el fin de ir explicando las rutas y horarios alternativos de recolección.
Esta estrategia busca minimizar inconvenientes y mantener la higiene urbana durante la ejecución del proyecto vial.
Los vecinos pueden colaborar colocando los desechos en los horarios indicados para evitar acumulación de basura en calles cerradas.

