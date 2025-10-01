Santo Domingo: estos son los cierres viales por la construcción del paso a desnivel en la terminal terrestre

Conozca cuáles son los cierres viales por construcción de paso a desnivel en Santo Domingo. Desde esta semana, la Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT) de Santo Domingo de los Tsáchilas implementa cierres viales en la zona de la terminal terrestre y avenidas cercanas.

Esto debido a la construcción de un paso a desnivel que busca descongestionar el tráfico. La obra tiene una inversión de $9,18 millones y un plazo de 13 meses.

Calles y avenidas afectadas

Las vías que estarán cerradas al paso de vehículos son: la avenida Abraham Calazacón, la avenida Esmeraldas, la avenida Tsáchila y la avenida Monseñor Emilio Lorenzo Stehle, principalmente en los tramos cercanos a los redondeles de la zona de la terminal terrestre.

Durante la obra, estas avenidas estarán totalmente cerradas al tránsito vehicular y al inicio también al peatonal, debido a excavaciones de más de 12 metros de profundidad para las bases del paso a desnivel, informó Alex Gavilanez, subdirector de Tránsito y Transporte de la EPMT.

Accesos temporales y desvíos

Para minimizar el impacto en la movilidad, la EPMT habilitó parterres y accesos temporales en varios puntos:

Avenida Abraham Calazacón frente al patio de comidas de la terminal terrestre y frente al parque Jelen Tenka .

Avenida Esmeraldas y calle de ingreso a una tienda Tuti , tras el parque.

Avenida Emilio Lorenzo Stehle, cerca del ingreso peatonal de la Prefectura de Santo Domingo.

Estos accesos permitirán que los vehículos realicen giros en U sin ingresar al área intervenida, facilitando el tránsito mientras duren los cierres.

Plan de movilidad y semaforización

En la avenida Tsáchila, el cierre se realizará después del parqueadero del Banco Pichincha.

El plan de movilidad incluye la reprogramación de todos los semáforos del sector. Además de la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de la avenida Esmeraldas y calle Río Zamora que ya está en operaciones.

Adicionalmente, la EPMT solicitó autorización a la Prefectura de Santo Domingo para instalar un semáforo en la intersección de la avenida Héctor Aguavil y vía Quito, anteriormente conocida como baipás Quito-Esmeraldas para la descongestión del tránsito en la zona norte.

Avances y ejecución de la obra

Desde esta semana, técnicos realizan trabajos de topografía en la zona para preparar las bases y definir los tramos de cierre y desvíos.

La construcción está a cargo del consorcio Toachi Construye, con un plazo de 13 meses, buscando descongestionar el tráfico que diariamente afecta a aproximadamente 60 mil vehículos, incluidos 6 mil en cada hora pico.

Además de mejorar la conectividad urbana, la obra generará empleo local y permitirá modernizar la infraestructura vial alrededor de la terminal terrestre, informó el alcalde Wilson Erazo.