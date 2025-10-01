Quito gana el premio Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica 2025 en los World Travel Awards.

Quito, capital del Ecuador, recibió el reconocimiento como Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2025. Estos premios, considerados los Óscar del turismo mundial, se realizaron en Cancún, México, consolidando a la ciudad como un referente turístico y cultural.

La ciudad de Quito superó a competidores de gran renombre como Cusco, Río de Janeiro, Buenos Aires, Cancún y Santiago. Este triunfo posiciona a la capital ecuatoriana como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica para viajeros que buscan historia, cultura y modernidad.

World Travel Awards: Quito Turismo celebra el premio mundial

El Municipio de Quito, a través de Quito Turismo, destacó que este reconocimiento “no es solo una medalla más”, sino una invitación para redescubrir la ciudad. La institución invitó a los visitantes “a volver a caminar por La Ronda, a ver el Panecillo desde una terraza, a perderse en San Francisco, a tomarse un café de Quito en La Mariscal o una foto cerca de una casa con 200 años de historia”.

Este mensaje resalta las experiencias únicas que ofrece el Centro Histórico de Quito, considerado el mejor conservado de América Latina. La capital ecuatoriana se muestra como un lugar que mezcla tradición con modernidad, ideal para quienes buscan autenticidad y diversidad cultural.

Las joyas históricas

El galardón responde al valor de los atractivos turísticos de Quito. La ciudad fue la primera en el mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Además, cuenta con más de 130 edificaciones patrimoniales y 5.000 bienes registrados, lo que la convierte en un museo vivo a cielo abierto.

En cada rincón de Quito se encuentran 500 años de historia, arte, religiosidad, mestizaje y leyendas. Sus museos, conventos, galerías y festivales revelan la riqueza de una urbe que combina gastronomía ancestral, innovación y un estilo que fusiona lo colonial con lo contemporáneo.

Aeropuerto Mariscal Sucre, otro referente regional

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito también brilló en los World Travel Awards 2025, al recibir el premio como Aeropuerto Líder de Sudamérica y el Premio Peak of Success por sus salas VIP. Desde 2005 hasta 2025, esta terminal ha acumulado reconocimientos que destacan su calidad operativa y excelencia en servicios.

Este logro fortalece la imagen de Quito como puerta de entrada internacional, generando confianza en turistas y potenciando la conectividad del Ecuador con el resto del mundo. Así, la capital se consolida como un eje turístico y económico en la región.

Premios que impulsan inclusión y cultura

En el ámbito social, el Premio Patricio Brabomalo, entregado por el Municipio de Quito, reconoce la lucha por los derechos de la diversidad sexo-genérica en la ciudad y el país. A la par, los Premios Municipales para las Artes y las Ciencias destacan el talento en diferentes disciplinas, con convocatorias abiertas hasta noviembre de 2024.

Estos galardones no solo refuerzan la proyección cultural, también consolidan a Quito como una ciudad inclusiva, sostenible y abierta al mundo. De esta manera, la capital ecuatoriana atrae millones de visitantes cada año, interesados en su historia, arte y modernidad.