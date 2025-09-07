Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente

Quito, capital de Ecuador, fue reconocida como Destino Turístico Inteligente durante el Foro Nacional de Turismo 2025, celebrado en San Juan, Argentina, por su innovación, sostenibilidad y desarrollo turístico integral.

Quito lidera el turismo inteligente en Ecuador

El reconocimiento internacional destaca la participación activa de Quito en estrategias de gestión turística sostenible, alineadas con estándares de ONU Turismo. La ceremonia reunió a más de 500 participantes, entre autoridades, empresas y organizaciones internacionales.

En representación de la ciudad, Alejandra Ordoñez, gerente general (s) de Quito Turismo, presentó el modelo de gestión integral basado en transformación, sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza y calidad de vida, pilares esenciales de un DTI.

La autoridad detalló la Estrategia Quito Turismo 2025–2030, un plan ambicioso que busca consolidar a la ciudad como referente regional en innovación y turismo sostenible, incorporando tecnología y procesos innovadores que beneficien a visitantes y habitantes.

Beneficios del reconocimiento DTI

Ser un Destino Turístico Inteligente implica mejorar la experiencia de los visitantes, optimizando la infraestructura, servicios y gestión tecnológica de la ciudad. Además, asegura beneficios directos para la comunidad local, promoviendo convivencia armónica entre residentes y turistas.

Entre los indicadores evaluados se incluyen:

Gobernanza: participación activa en estrategias de gestión turística.

Innovación: inversión en proyectos tecnológicos que mejoran la experiencia urbana.

Desarrollo: planificación inteligente que potencia a Quito como destino de vanguardia.

Sostenibilidad: ordenamiento territorial responsable que asegura crecimiento equilibrado.

Estos pilares consolidan a Quito como un modelo de ciudad que equilibra desarrollo turístico, innovación y cuidado del medio ambiente.

Participación internacional y compromiso local

El Foro Nacional de Turismo 2025 fue un espacio de intercambio global, con representantes de organismos públicos, universidades, empresas privadas, emprendedores y comunidades locales. La cita permitió reflexionar sobre turismo responsable, inclusivo y resiliente.

Durante el evento, se destacó la necesidad de fortalecer alianzas entre los sectores público y privado, así como la importancia de la tecnología y la innovación para ofrecer servicios turísticos eficientes y sostenibles.

Con este reconocimiento, Quito reafirma su liderazgo en el sector turístico de Ecuador, consolidándose como ciudad sostenible, inclusiva y preparada para enfrentar los retos del turismo moderno, manteniendo su identidad cultural y urbana.