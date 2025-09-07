COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente

Quito recibió reconocimiento internacional por su innovación y sostenibilidad, consolidándose como un destino turístico inteligente y referente regional en gestión urbana.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente
Estos pilares consolidan a Quito como un modelo de ciudad que equilibra desarrollo turístico.
Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente
Estos pilares consolidan a Quito como un modelo de ciudad que equilibra desarrollo turístico.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

Quito, capital de Ecuador, fue reconocida como Destino Turístico Inteligente durante el Foro Nacional de Turismo 2025, celebrado en San Juan, Argentina, por su innovación, sostenibilidad y desarrollo turístico integral.

Quito lidera el turismo inteligente en Ecuador

El reconocimiento internacional destaca la participación activa de Quito en estrategias de gestión turística sostenible, alineadas con estándares de ONU Turismo. La ceremonia reunió a más de 500 participantes, entre autoridades, empresas y organizaciones internacionales.

En representación de la ciudad, Alejandra Ordoñez, gerente general (s) de Quito Turismo, presentó el modelo de gestión integral basado en transformación, sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza y calidad de vida, pilares esenciales de un DTI.

La autoridad detalló la Estrategia Quito Turismo 2025–2030, un plan ambicioso que busca consolidar a la ciudad como referente regional en innovación y turismo sostenible, incorporando tecnología y procesos innovadores que beneficien a visitantes y habitantes.

Beneficios del reconocimiento DTI

Ser un Destino Turístico Inteligente implica mejorar la experiencia de los visitantes, optimizando la infraestructura, servicios y gestión tecnológica de la ciudad. Además, asegura beneficios directos para la comunidad local, promoviendo convivencia armónica entre residentes y turistas.

Entre los indicadores evaluados se incluyen:

  • Gobernanza: participación activa en estrategias de gestión turística.

  • Innovación: inversión en proyectos tecnológicos que mejoran la experiencia urbana.

  • Desarrollo: planificación inteligente que potencia a Quito como destino de vanguardia.

  • Sostenibilidad: ordenamiento territorial responsable que asegura crecimiento equilibrado.

Estos pilares consolidan a Quito como un modelo de ciudad que equilibra desarrollo turístico, innovación y cuidado del medio ambiente.

Participación internacional y compromiso local

El Foro Nacional de Turismo 2025 fue un espacio de intercambio global, con representantes de organismos públicos, universidades, empresas privadas, emprendedores y comunidades locales. La cita permitió reflexionar sobre turismo responsable, inclusivo y resiliente.

Durante el evento, se destacó la necesidad de fortalecer alianzas entre los sectores público y privado, así como la importancia de la tecnología y la innovación para ofrecer servicios turísticos eficientes y sostenibles.

Con este reconocimiento, Quito reafirma su liderazgo en el sector turístico de Ecuador, consolidándose como ciudad sostenible, inclusiva y preparada para enfrentar los retos del turismo moderno, manteniendo su identidad cultural y urbana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo

Juan Fernando Velasco “revive” a Julio Jaramillo con IA en su gira “Julio Eterno”

Érika Vélez ya no es jurado en ‘Yo me llamo’: ¿También quedó fuera de MasterChef?

Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente

La diseñadora que se formó en Argentina ahora busca enseñar moda a niñas en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo

Juan Fernando Velasco “revive” a Julio Jaramillo con IA en su gira “Julio Eterno”

Érika Vélez ya no es jurado en ‘Yo me llamo’: ¿También quedó fuera de MasterChef?

Quito es reconocida internacionalmente como Destino Turístico Inteligente

La diseñadora que se formó en Argentina ahora busca enseñar moda a niñas en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Informe de empleo en Estados Unidos muestra alza del desempleo

Juan Fernando Velasco “revive” a Julio Jaramillo con IA en su gira “Julio Eterno”

Érika Vélez ya no es jurado en ‘Yo me llamo’: ¿También quedó fuera de MasterChef?

La diseñadora que se formó en Argentina ahora busca enseñar moda a niñas en Ecuador

Liechtenstein, el país sin aeropuerto ni deuda que destaca por su riqueza y sus 40 mil habitantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO