Estudios definitivos definirán trayecto y viabilidad económica de la extensión del Metro a La Ofelia

El Municipio de Quito impulsa la extensión del Metro hacia La Ofelia, mientras espera la aprobación del Gobierno Nacional para realizar los estudios definitivos del proyecto.

El Municipio de Quito, a través del alcalde Pabel Muñoz, continúa con el proceso de extensión del Metro hacia La Ofelia, iniciado este lunes 29 de septiembre de 2025. La obra requiere estudios definitivos para definir trayecto, estaciones, costos y viabilidad económica, aunque aún espera el aval del Gobierno Nacional para acceder a créditos multilaterales.

Avance de estudios y financiamiento

Actualmente, el Municipio impulsa el concurso público para contratar a la firma que realizará los estudios definitivos. Estos estudios permitirán determinar con precisión la ubicación de estaciones, el trayecto exacto y los recursos necesarios.

El alcalde Muñoz enfatizó que la ampliación no puede ejecutarse sin esta fase, ya que los créditos multilaterales requieren una garantía soberana del Estado para asegurar la viabilidad financiera de la obra.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha respondido a las solicitudes del Municipio. En septiembre de 2024, se envió una comunicación al entonces ministro de Finanzas para iniciar diálogo con la banca multilateral, pero la respuesta aún está pendiente.

Relación con la banca internacional

El Municipio de Quito mantiene relaciones sólidas con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta entidad recientemente financió USD 130 millones en proyectos de agua potable en Calderón.

El BID y otras entidades multilaterales podrían convertirse en aliados clave para financiar la extensión del Metro hacia La Ofelia y, en un futuro, hasta Calderón, fortaleciendo la movilidad urbana en el norte de Quito.

Según el alcalde, los estudios definirán además la viabilidad económica. Esto para evaluar costos de construcción, mantenimiento y operación, aspectos esenciales para garantizar que la inversión sea sostenible a largo plazo.

Situación actual y próximos pasos

El proyecto depende del aval del Gobierno Nacional para continuar con el financiamiento externo. La autorización permitiría avanzar en la contratación de estudios definitivos y consolidar la planificación del Metro hacia La Ofelia.

El alcalde recordó que durante las Fiestas de Quito de diciembre pasado, el Presidente de la República se comprometió públicamente a apoyar la extensión del Metro. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado un acuerdo formal.

Mientras tanto, el Municipio sigue trabajando en la preparación técnica y administrativa. Esto incluyendo estudios preliminares de trazado y logística de construcción. Todo con el objetivo de que el proyecto esté listo para iniciar una vez se obtenga el aval requerido.

Importancia para la movilidad urbana

La extensión del Metro hacia La Ofelia busca mejorar la movilidad urbana, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando rutas de transporte público. Además, conectará sectores estratégicos del norte de Quito con el centro, beneficiando a miles de usuarios diariamente.

Este proyecto forma parte de un plan de expansión de la red de transporte masivo, que a futuro contempla continuar hasta Calderón.