Estrategia Quito en Control desplegó controles Camex en varias parroquias

El Municipio de Quito, junto con Fuerzas Armadas, AMT, AMC y CACMQ, ejecutó operativos de control durante el 12 y 14 de septiembre de 2025 en el Centro Histórico y La Recoleta, como parte de la estrategia Quito en Control, con el fin de reducir riesgos y fortalecer la convivencia ciudadana.

Primer operativo en el Centro Histórico y La Recoleta

El viernes 12 de septiembre, autoridades locales e instituciones de control desplegaron el primer operativo de la jornada en las parroquias Centro Histórico y La Recoleta. Estas acciones permitieron revisar 66 vehículos y 85 motocicletas, además de registrar a 10 personas en distintos puntos de control.

Durante la intervención se decomisaron 15 armas blancas y 15 pipas utilizadas para consumo de sustancias ilícitas. Adicionalmente, se levantaron dos sanciones de tránsito por incumplimiento de la normativa vigente.

Los operativos contaron con la presencia de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, en coordinación directa con las Fuerzas Armadas, la AMT y el Cuerpo de Agentes de Control.

Resultados del segundo operativo en el Centro Histórico

El domingo 14 de septiembre las acciones se trasladaron nuevamente al Centro Histórico, reforzando la estrategia Quito en Control. Esta vez participaron activamente el CACMQ, la AMT, las Fuerzas Armadas, la AMC y la Secretaría de Seguridad.

En esta segunda jornada, se inspeccionaron ocho establecimientos con LUAE (Licencia Única de Actividades Económicas), lo que permitió verificar el cumplimiento normativo y ordenar el comercio en la zona.

También se decomisaron 30 cajetillas de tabaco de contrabando, lo que refleja un trabajo coordinado no solo en seguridad ciudadana, sino también en la lucha contra el comercio ilegal.

Estrategia Quito en Control: presencia y prevención

Estos operativos interinstitucionales forman parte del programa Quito en Control, diseñado por el Municipio para mejorar la seguridad, reducir riesgos y proteger el patrimonio cultural del Centro Histórico.

Según la Secretaría de Seguridad, el trabajo coordinado busca mantener presencia constante en el territorio para prevenir incidentes, desalentar conductas delictivas y garantizar entornos ordenados.

El Municipio enfatizó que este tipo de acciones se mantendrán de manera permanente en varias zonas estratégicas de la ciudad. El objetivo es reforzar la convivencia ciudadana y asegurar espacios seguros tanto para residentes como para turistas que visitan la capital.

Próximas acciones en Quito

Las autoridades informaron que los operativos CAMEX continuarán en diferentes parroquias, priorizando sectores con alta afluencia de personas. Estas medidas buscan frenar delitos relacionados con armas, contrabando y desorden urbano.

Los voceros municipales recalcaron que se trata de un trabajo de articulación entre instituciones locales y nacionales.

Además, recordaron a la ciudadanía que el cumplimiento de las normas de tránsito, comercio y seguridad es indispensable para el éxito de la estrategia.