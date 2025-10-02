Control en Quito: 35 armas blancas y contrabando decomisados en operativos del Trole y Ecovía

Durante septiembre, la Alcaldía de Quito ejecutó 119 operativos interinstitucionales en paradas y estaciones del Trolebús y Ecovía, decomisando armas, sustancias y artículos de contrabando.

En septiembre de 2025, la Alcaldía de Quito, a través de la Empresa de Pasajeros, realizó 119 operativos interinstitucionales en paradas y estaciones de la Ecovía y Trolebús, con el fin de fortalecer la convivencia ciudadana y promover una cultura de paz. Las acciones permitieron decomisar armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización y artículos de contrabando.

Detalles de los operativos

De los 119 operativos, 42 correspondieron a control de armas y 77 a control del espacio público. Durante las acciones se decomisaron 35 armas blancas, 22 fundas con sustancias sujetas a fiscalización, ocho botellas de licor y 61 artículos, entre pipas, manoplas y cigarrillos de contrabando.

Los controles de armas se realizaron en Quitumbe, El Recreo, Guamaní, Capulí, El Labrador, Río Coca, Playón de la Marín, Guajaló, Chillogallo, La Magdalena, Caupicho y Chimbacalle, además de Fundeporte y El Tejar, dentro del corredor Sur Occidental.

Por su parte, el control de espacios públicos se ejecutó en 77 trayectos, en paradas y estaciones del Trolebús y Ecovía, asegurando la regulación del comercio informal y la seguridad de los pasajeros.

Operativos de enero a septiembre

Entre enero y septiembre de 2025, se han desarrollado 679 operativos de control:

Enero: 33

Febrero: 32

Marzo: 32

Abril: 27

Mayo: 85

Junio: 105

Julio: 129

Agosto: 117

Septiembre: 119

Esta tendencia refleja el fortalecimiento de la presencia interinstitucional en el transporte público y la implementación de estrategias continuas de seguridad y control.

Coordinación interinstitucional

Los operativos fueron coordinados por la Empresa de Pasajeros de Quito junto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Agentes de Control, Agencia Metropolitana de Control, Secretaría de Seguridad y otras entidades municipales.

No obstante, la colaboración entre instituciones permitió acciones integrales, combinando control de armas, fiscalización de sustancias, supervisión de espacios públicos y decomiso de artículos ilegales.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los pasajeros, prevenir hechos delictivos y promover una cultura de respeto y convivencia ciudadana dentro del transporte público.

Resultados y relevancia

Inicialmente, los operativos permitieron retirar del entorno del transporte urbano armas y objetos peligrosos, además de controlar la presencia de vendedores informales y sustancias ilegales.

Con estas acciones, la Alcaldía de Quito fortalece la percepción de seguridad en Trolebús y Ecovía, incrementando la confianza de los usuarios y contribuyendo a la prevención del delito en el transporte público.

Además el monitoreo constante también sirve como base para ajustes en políticas de control y prevención, adaptando los operativos a las necesidades de cada estación o parada.