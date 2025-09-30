COMUNIDAD POR USD 1
AMT registra más de 9.000 citaciones a motociclistas en Quito durante 2025

Quito registró 9.058 citaciones a motociclistas en 2025 tras 378 operativos de la AMT. Las sanciones buscan reducir siniestros y mejorar la seguridad vial en la capital.
AMT registra más de 9.000 citaciones a motociclistas en Quito durante 2025
AMT registra más de 9.000 citaciones a motociclistas en Quito durante 2025
La Agencia Metropolitana de Tránsito intensificó operativos en Quito y sancionó a más de 9.000 motociclistas en 2025 por infracciones relacionadas con seguridad vial y movilidad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó 378 operativos entre enero y septiembre de este año, en los que se controlaron 11.929 motocicletas y se emitieron 9.058 citaciones por infracciones de tránsito en la capital ecuatoriana. Las medidas buscan reducir la siniestralidad y promover el respeto a las normas viales.

Principales infracciones detectadas

Las faltas más frecuentes entre motociclistas en Quito son circular por sitios no permitidos, con 2.105 citaciones, y no usar casco de seguridad, con 707 sanciones. También se reportaron 400 infracciones por instalar sirenas o balizas, 332 por cambios bruscos de carril e invasión de ciclovías en 235 casos.

Estas conductas ponen en riesgo la integridad de los propios conductores y de otros actores viales. La AMT recordó que el casco es obligatorio y que la invasión de espacios exclusivos como ciclovías compromete la seguridad de ciclistas y peatones.

Los operativos se realizan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones responden a un plan de control focalizado que busca ordenar la movilidad y garantizar un tránsito más seguro.

Control de ocupantes y normativa vigente

Además de las infracciones relacionadas con la conducción, la AMT fiscaliza el cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 079, que prohíbe transportar dos ocupantes en una motocicleta.

Por esta falta se han emitido 284 citaciones en 2025. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 390, numeral 20, establece una sanción equivalente al 15 % del salario básico unificado (SBU).

La entidad enfatizó que esta normativa busca prevenir hechos delictivos y mejorar la seguridad en las vías. El transporte de acompañantes en moto está limitado a situaciones específicas contempladas en la ordenanza, bajo estrictas condiciones.

Estrategia de seguridad vial en Quito

La seguridad vial es una prioridad para la AMT. Con estos operativos, la institución busca reducir la siniestralidad en la capital, fomentar el respeto entre los distintos actores viales y proteger la vida de los ciudadanos.

Los agentes de tránsito ejecutan controles diarios en avenidas de alto tráfico, intersecciones críticas y sectores con antecedentes de siniestros. Estas acciones se complementan con campañas informativas sobre el uso del casco, la importancia de mantener velocidades adecuadas y el respeto a la normativa vigente.

La estrategia también incluye la coordinación con otras entidades municipales y policiales para fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en la ciudad.

Contexto y cifras

Entre enero y septiembre de 2025, la AMT registró 11.929 motocicletas controladas en Quito. Las 9.058 citaciones representan más del 75 % de los vehículos inspeccionados, lo que refleja un nivel alto de incumplimiento de las normas.

En años anteriores, la tendencia de infracciones por parte de motociclistas ya se consideraba elevada, lo que llevó a reforzar los operativos.

