Rompe el silencio: Elon Musk negó vínculos con Jeffrey Epstein y aseguró que rechazó visitar su isla privada

El multimillonario Elon Musk negó haber aceptado una invitación del fallecido Jeffrey Epstein para visitar su isla privada. La polémica surgió después de que el Congreso de Estados Unidos divulgara supuestos documentos con su nombre en la agenda del delincuente sexual convicto.

“Epstein intentó que fuera a su isla y me negué, pero me nombraron incluso antes que el príncipe Andrés, que sí lo visitó”, declaró Musk en la red social X, al comentar una nota publicada por Sky News. El magnate aseguró que su rechazo fue inmediato y directo.

Elon Musk rechaza acusaciones y señala manipulación mediática

El empresario calificó de vergonzoso que se difundan titulares engañosos sobre la supuesta aparición de su nombre en materiales relacionados con el caso Epstein. Además, afirmó: “cualquiera que difunda esta falsa narrativa merece total desprecio”. Estas palabras generaron debate en medios y redes.

La reacción de Elon Musk ocurrió tras la publicación de documentos, supuestamente extraídos de la agenda de Epstein entre 2014 y 2019, donde figuraban reuniones con Peter Thiel y menciones al príncipe Andrés. La información abrió nuevamente un frente político en Estados Unidos.

La isla privada de Jeffrey Epstein y su historial delictivo

Jeffrey Epstein, acusado de abusos contra menores durante años, poseía la isla privada Little St. James, en el Caribe. Esta propiedad fue señalada como epicentro de actividades delictivas que involucraban a figuras poderosas.

Epstein murió en 2019 en una prisión de Nueva York a los 66 años. Las autoridades lo calificaron como suicidio, pero la versión desató múltiples teorías de conspiración debido a sus vínculos con magnates, políticos y celebridades.

Donald Trump vuelve a estar bajo la lupa

El caso también reavivó cuestionamientos hacia Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien apareció en antiguos vídeos compartiendo eventos sociales con Epstein. Trump enfrenta críticas por no haber liberado completamente los archivos relacionados con la investigación.

La presión mediática y política crece, mientras nombres de grandes empresarios, como Elon Musk, aparecen en la agenda del convicto. El debate promete prolongarse en los próximos meses.