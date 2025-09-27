Los nuevos documentos de Epstein que vinculan a Elon Musk y otros magnates en reuniones privadas

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron este viernes documentos que muestran supuestas reuniones de Jeffrey Epstein con Elon Musk, Peter Thiel y Steve Bannon entre 2014 y 2019.

Documentos publicados por el Congreso

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió extractos de las agendas diarias de Epstein. En ellas se mencionan encuentros con donantes republicanos y figuras internacionales.

Los registros señalan al príncipe Andrés como pasajero en uno de los vuelos de Epstein en 2000. Además, muestran programaciones que incluyen los nombres de Musk, Thiel y Bannon.

El material publicado corresponde a fechas específicas: 5 de diciembre de 2014, 27 de noviembre de 2017 y 16 de febrero de 2019, cuando Epstein anotó las reuniones.

Aclaraciones sobre los registros

Los documentos no incluyen acusaciones de irregularidades contra Musk, Thiel o Bannon. Tampoco confirman si las reuniones llegaron a concretarse.

Sin embargo, los demócratas insisten en que la información forma parte de un archivo más amplio que debería hacerse público.

En uno de los registros también consta un vuelo en el que el príncipe Andrés habría viajado junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por conspirar para traficar niñas con fines sexuales.

Contexto político y judicial

El caso Epstein sigue generando tensiones políticas en Washington. El Departamento de Justicia decidió en julio no divulgar todos los archivos de la investigación.

La decisión contradijo las promesas del expresidente Donald Trump y sus aliados, quienes aseguraron que los documentos serían revelados.

Los demócratas insisten en que los archivos incluyen pruebas que vinculan a Epstein con “algunos de los hombres más poderosos y adinerados del mundo”.

El caso Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual, a los que se declaró inocente. Falleció por suicidio en prisión antes de enfrentar juicio.

El debate sobre la publicación de los documentos mantiene vivo el interés público en las conexiones de Epstein y las presiones políticas sobre el Departamento de Justicia.

La representación demócrata reitera que la transparencia es clave para esclarecer la magnitud de la red de influencias y contactos del empresario.