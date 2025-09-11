Nicolás Maduro amenaza con juicio inmediato a quienes pidan invasión a Venezuela

Nicolás Maduro, advirtió que cualquier persona que promueva una invasión extranjera al país será “juzgada de manera inmediata” por las autoridades venezolanas. En un discurso pronunciado en el Palacio de Miraflores, el líder del chavismo también afirmó que Venezuela está preparada para una “lucha armada”. Esto en caso de una agresión militar liderada por Estados Unidos para atraparlo.

A través del canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro señaló que las Fuerzas Armadas están en alerta para defender la soberanía. “Quien se atreva a pedir una invasión será considerado traidor a la patria y enfrentará consecuencias legales inmediatas”, declaró. La advertencia responde a las tensiones diplomáticas con Washington que ha reiterado sanciones contra el gobierno venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos.

Nicolás Maduro dice que EE.UU. busca derrocarlo

El contexto de las declaraciones de Nicolás Maduro se enmarcan en un clima de creciente confrontación entre Caracas y Washington. Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas al gobierno de Maduro, incluyendo restricciones al sector petrolero, principal fuente de ingresos de Venezuela. Maduro, por su parte, ha acusado repetidamente a la administración estadounidense de orquestar planes para derrocarlo.

El líder venezolano también destacó la importancia de la “unión cívico-militar” para enfrentar cualquier amenaza externa. Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas han intensificado ejercicios militares en los últimos meses. Esto con énfasis en la preparación para conflictos asimétricos. “Estamos listos para defender cada centímetro de nuestro territorio”, afirmó Maduro, quien llamó a la población a mantenerse vigilante.

Más de 7 millones de venezolanos han emigrado

Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado preocupación por la escalada retórica entre ambos países. Por ello, dicho organismo ha instado al diálogo para evitar un conflicto mayor. Venezuela ha rechazado mediaciones, insistiendo en que las sanciones extranjeras son el principal obstáculo para la estabilidad del país.

La economía venezolana, golpeada por años de hiperinflación y crisis humanitaria, sigue siendo un punto de fricción en el escenario internacional. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Venezuela se contrajo un 5 % en 2024. No obstante la ONU estima que más de 7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 debido a la crisis.

Maduro finalizó su discurso reafirmando su compromiso con la “revolución bolivariana” y llamó a sus seguidores a mantenerse leales frente a lo que calificó como “ataques imperialistas”. Las autoridades no han especificado qué medidas legales se aplicarían a quienes promuevan una intervención extranjera.