COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Nicolás Maduro amenaza con juicio inmediato a quienes pidan invasión a Venezuela

La ONU estima que más de 7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 debido a la crisis económica y humanitaria.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nicolás Maduro, advirtió que cualquier persona que promueva una invasión extranjera al país será “juzgada de manera inmediata” por las autoridades venezolanas.
Nicolás Maduro aseveró que quienas pidan que Venezuela sea invadida serán considerados como "traidores de la patria".
Nicolás Maduro, advirtió que cualquier persona que promueva una invasión extranjera al país será “juzgada de manera inmediata” por las autoridades venezolanas.
Nicolás Maduro aseveró que quienas pidan que Venezuela sea invadida serán considerados como "traidores de la patria".

José Moreira

Redacción ED.

Nicolás Maduro, advirtió que cualquier persona que promueva una invasión extranjera al país será “juzgada de manera inmediata” por las autoridades venezolanas. En un discurso pronunciado en el Palacio de Miraflores, el líder del chavismo también afirmó que Venezuela está preparada para una “lucha armada”. Esto en caso de una agresión militar liderada por Estados Unidos para atraparlo.

A través del canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro señaló que las Fuerzas Armadas están en alerta para defender la soberanía. “Quien se atreva a pedir una invasión será considerado traidor a la patria y enfrentará consecuencias legales inmediatas”, declaró. La advertencia responde a las tensiones diplomáticas con Washington que ha reiterado sanciones contra el gobierno venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos.

Nicolás Maduro dice que EE.UU. busca derrocarlo

El contexto de las declaraciones de Nicolás Maduro se enmarcan en un clima de creciente confrontación entre Caracas y Washington. Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas al gobierno de Maduro, incluyendo restricciones al sector petrolero, principal fuente de ingresos de Venezuela. Maduro, por su parte, ha acusado repetidamente a la administración estadounidense de orquestar planes para derrocarlo.

El líder venezolano también destacó la importancia de la “unión cívico-militar” para enfrentar cualquier amenaza externa. Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas han intensificado ejercicios militares en los últimos meses. Esto con énfasis en la preparación para conflictos asimétricos. “Estamos listos para defender cada centímetro de nuestro territorio”, afirmó Maduro, quien llamó a la población a mantenerse vigilante.

Más de 7 millones de venezolanos han emigrado

Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado preocupación por la escalada retórica entre ambos países. Por ello, dicho organismo ha instado al diálogo para evitar un conflicto mayor. Venezuela ha rechazado mediaciones, insistiendo en que las sanciones extranjeras son el principal obstáculo para la estabilidad del país.

La economía venezolana, golpeada por años de hiperinflación y crisis humanitaria, sigue siendo un punto de fricción en el escenario internacional. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Venezuela se contrajo un 5 % en 2024. No obstante  la ONU estima que más de 7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 debido a la crisis.

Maduro finalizó su discurso reafirmando su compromiso con la “revolución bolivariana” y llamó a sus seguidores a mantenerse leales frente a lo que calificó como “ataques imperialistas”. Las autoridades no han especificado qué medidas legales se aplicarían a quienes promuevan una intervención extranjera.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos de Santo Domingo lanzan “Corazones Especiales” para inclusión de personas con discapacidad

Dos hombres son condenados a 40 años por asesinato de guías penitenciarios en Portoviejo

Bebé nació con 26 semanas y hoy sorprende con su recuperación en Santo Domingo

Audiencia de José Serrano, en Estados Unidos, se aplaza y con ello crece la incertidumbre por deportación

AMT sanciona a 53 motociclistas en operativo de control en el sur de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos de Santo Domingo lanzan “Corazones Especiales” para inclusión de personas con discapacidad

Dos hombres son condenados a 40 años por asesinato de guías penitenciarios en Portoviejo

Bebé nació con 26 semanas y hoy sorprende con su recuperación en Santo Domingo

Audiencia de José Serrano, en Estados Unidos, se aplaza y con ello crece la incertidumbre por deportación

AMT sanciona a 53 motociclistas en operativo de control en el sur de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bomberos de Santo Domingo lanzan “Corazones Especiales” para inclusión de personas con discapacidad

Dos hombres son condenados a 40 años por asesinato de guías penitenciarios en Portoviejo

Bebé nació con 26 semanas y hoy sorprende con su recuperación en Santo Domingo

Audiencia de José Serrano, en Estados Unidos, se aplaza y con ello crece la incertidumbre por deportación

AMT sanciona a 53 motociclistas en operativo de control en el sur de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO