Nicolás Maduro advierte que agresión de Estados Unidos a Venezuela activará “etapa de lucha armada”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que una agresión de Estados Unidos contra el país activaría una “etapa de lucha armada”. Sus declaraciones surgieron después de que Donald Trump amenazara con derribar aeronaves militares venezolanas que representen un peligro para su nación.

“Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional“, aseguró el mandatario. Estas palabras coincidieron con el anuncio de la activación de la Milicia Bolivariana, que incorporó a millones de ciudadanos con el objetivo de reforzar la seguridad nacional.

Nicolás Maduro responde a Donald Trump

En medio de la tensión, Nicolás Maduro instó al presidente estadounidense a abandonar “su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”. También exigió a Washington respetar “la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de (nuestros) países”.

Mientras tanto, Trump reiteró que derribará “aquellos aviones venezolanos que pongan en una posición peligrosa a las tropas estadounidenses”. Estas declaraciones se produjeron después de que el Departamento de Estado denunciara un sobrevuelo de aeronaves venezolanas cerca de un buque de la Armada estadounidense.

Escalada de tensión militar

La crisis se intensificó tras el incidente en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación procedente de Venezuela. Según Washington, la nave transportaba drogas y pertenecía a once “narcoterroristas del Tren de Aragua”. Sin embargo, Caracas denunció estas muertes como once “ejecuciones extrajudiciales”.

Ante la polémica, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de manipular “informes de inteligencia” con datos falsos. Subrayó que Venezuela combate al narcotráfico y está triunfando en el combate, en rechazo a las versiones difundidas por las agencias norteamericanas.

Llamado al diálogo diplomático

El mandatario venezolano también defendió la disposición de su gobierno a sostener conversaciones políticas con Washington. No obstante, advirtió que esas negociaciones solo podrán avanzar bajo un marco de “respeto”.

Al respecto, Nicolás Maduro declaró que siempre defenderá “la verdad de Venezuela cueste lo que cueste”. Estas palabras cerraron un mensaje en el que combinó amenazas de resistencia armada con llamados a la diplomacia internacional.