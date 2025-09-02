Nicolás Maduro presume teléfono Huawei regalado por Xi Jinping: “No lo pueden intervenir los gringos”

Nicolás Maduro, presentó ante periodistas un teléfono móvil de la marca Huawei, obsequiado por el presidente de China, Xi Jinping. Maduro aseguró que a dicho celular “no lo pueden intervenir los gringos ni los aviones espía ni los satélites”. El mandatario destacó las supuestas capacidades de seguridad del dispositivo, al que calificó como “el mejor del mundo”. El anuncio lo realizó durante un encuentro con la prensa.

Maduro ya había mostrado el mismo teléfono el pasado 14 de agosto, durante la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas. En esa ocasión, describió el celular como “el más avanzado del mundo” y afirmó que le permite comunicarse por satélite, resaltando que fue un regalo personal del líder chino.

Nicolás Maduro con servicio satelital en su celular

Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, con acusaciones recurrentes de espionaje por parte de Venezuela. El teléfono, fabricado por Huawei, ha sido promovido por Maduro como un símbolo de la alianza estratégica entre Venezuela y China. Ambos países han fortalecido sus lazos como uno de los principales socios comerciales y financieros de Venezuela.

Esta relación incluye acuerdos en sectores como tecnología, energía y defensa, en medio de sanciones internacionales impuestas al gobierno de Maduro. El mandatario no proporcionó detalles técnicos sobre las características del dispositivo ni pruebas que sustenten sus afirmaciones sobre la inmunidad al espionaje. Huawei, por su parte, ha enfrentado controversias internacionales debido a preocupaciones de algunos países sobre la seguridad de sus equipos.

Dicho teléfono ha generado interés en redes sociales

El regalo de Xi Jinping se enmarca en los esfuerzos de China por consolidar su influencia en América Latina, especialmente en naciones aliadas como Venezuela. Las declaraciones de Maduro se producen en un momento en que el gobierno venezolano busca proyectar una imagen de soberanía tecnológica. Sin embargo, no se han anunciado planes específicos para adoptar tecnología de Huawei a mayor escala en el país.

La presentación del teléfono ha generado interés en redes sociales y medios locales. Sin embargo, no se han reportado reacciones oficiales de Estados Unidos ni de China sobre las afirmaciones del presidente venezolano. Por ahora el celular de Nicolás Maduro le permitiría mantener contacto satelital, al menos con el presidente de China, Hi Jinping.