La OMS confirma un brote de ébola en RDC tras registrar 15 muertes y 28 casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un brote de ébola zaire en la provincia de Kasai, en el centro de la República Democrática del Congo (RDC), tras detectarse 28 casos sospechosos y 15 muertes, incluidas las de cuatro trabajadores sanitarios, lo que motivó el despliegue urgente de equipos médicos y logísticos para contener la propagación del virus.

Confirmación del brote y primeras acciones

El Gobierno de la RDC declaró oficialmente el brote tras recibir los resultados de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), en Kinshasa, que confirmaron la presencia del virus ébola zaire en pacientes de las localidades de Bulape y Mweka, quienes presentaban síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

El brote ha provocado, hasta el momento, 15 fallecimientos, entre ellos dos enfermeras y un técnico de laboratorio, lo que refleja un impacto directo en el sistema de salud local. El director general de la OMS para África, Mohamed Janabi, indicó que se están tomando medidas urgentes para detener la propagación del virus, apoyándose en la experiencia del país en el manejo de brotes previos.

En respuesta, la OMS desplegó en Kasai un Equipo Nacional de Respuesta Rápida, conformado por especialistas en epidemiología, control de infecciones, laboratorio y manejo de casos, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el tratamiento en las áreas afectadas.

Acciones en zonas de difícil acceso

Además del equipo técnico, se movilizaron expertos provinciales en comunicación de riesgos, con la finalidad de informar y sensibilizar a las comunidades sobre cómo protegerse frente al virus, que causa una enfermedad grave y frecuentemente mortal.

Ambos grupos trabajarán en conjunto para identificar a posibles infectados, rastrear contactos y garantizar que los afectados reciban atención médica de manera oportuna. La provincia de Kasai presenta condiciones logísticas complejas, ya que se requiere al menos un día de viaje desde Tshikapa, capital provincial, para acceder a las zonas afectadas, debido a la escasa conectividad aérea y vial.

El objetivo inmediato de las autoridades es contener el brote antes de que se extienda a regiones vecinas, priorizando las áreas rurales más vulnerables y con menor cobertura sanitaria.

Vacunación y medidas preventivas

El país dispone de una reserva de 2.000 dosis de la vacuna contra el ébola zaire, almacenadas en Kinshasa, listas para su envío a la zona afectada. Estas dosis están destinadas principalmente al personal sanitario y a los contactos estrechos de los casos confirmados.

Las autoridades sanitarias han solicitado dosis adicionales en previsión de un posible aumento de casos, ya que algunos pacientes todavía están bajo observación y los números podrían crecer en los próximos días.

El jefe del Programa de Respuesta a Emergencias de la OMS, Patrick Otim, afirmó que las prioridades actuales son reforzar la vigilancia epidemiológica, asegurar la implementación de medidas de prevención y control, y combatir la desinformación, que suele proliferar en contextos de emergencia sanitaria.

Historial de brotes en RDC

La República Democrática del Congo ha enfrentado 15 brotes de ébola desde 1976, siendo uno de los países más afectados históricamente por esta enfermedad. El más letal ocurrió entre 2018 y 2020, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 sobrevivientes.

El último brote se notificó en abril de 2022 en la provincia noroccidental de Équateur y fue contenido en menos de tres meses, lo que demostró la capacidad del país para gestionar estas crisis sanitarias.

La provincia de Kasai ya había sido escenario de brotes en 2007 y 2008, siendo el más severo el de 2007, que dejó más de 260 casos y 187 muertes. El patrón histórico indica que estas zonas rurales continúan siendo especialmente vulnerables a nuevas epidemias.

Llamado a la preparación regional

Según la OMS, este nuevo brote es un recordatorio de la continua amenaza que representan las enfermedades infecciosas emergentes en África. Patrick Otim subrayó la importancia de contar con sistemas de preparación sólidos, mecanismos de detección temprana y una respuesta rápida y coordinada para salvar vidas y proteger la salud pública.

El desarrollo del brote en los próximos días será determinante para evaluar si las medidas de contención resultan efectivas y si se requiere asistencia internacional adicional.