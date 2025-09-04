La adolescente Kim Ju-ae, hija de Kim Jong-un, emerge como posible sucesora en Corea del Norte

Kim Ju-ae, hija del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, emerge como posible sucesora en la línea de mando del régimen norcoreano. Así lo indica un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS). La adolescente, de aproximadamente 12 o 13 años, apareció por primera vez en público en noviembre de 2022. Se dio durante un lanzamiento de misiles balísticos.

Aquello desató especulaciones sobre su rol en la dinastía Kim, que ha gobernado el país desde 1948. Kim Ju-ae es la segunda de los tres hijos conocidos de Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju. Su identidad fue mencionada inicialmente por el exjugador de la NBA Dennis Rodman tras una visita a Pyongyang en 2013. Sin embargo el régimen norcoreano no ha confirmado oficialmente su nombre ni edad.

Kim Ju-ae estuvo en China junto a su padre

Según el NIS, Ju-ae recibe educación privada en Pyongyang y destaca en actividades como equitación, natación y esquí. Su presencia ha sido notoria en eventos clave, como desfiles militares y una reciente visita oficial a Pekín junto a su padre. Medios estatales, la describen como la “hija querida” o “estrella matutina de Corea”.

Desde su debut público, Ju-ae ha acompañado a su padre en más de 40 actos oficiales, incluyendo ceremonias militares y encuentros diplomáticos. Los medios norcoreanos han utilizado términos como “gran persona de guía” para referirse a ella, un lenguaje reservado tradicionalmente para los líderes del país. Este trato sugiere que Kim Jong-un, de 41 años, podría estar preparando a su hija para asumir el liderazgo.

La hermana del líder también es una opción

El líder se ha mostrado preocupado por su salud, vinculada a problemas de obesidad y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Corea del Norte ha mantenido un liderazgo dinástico bajo la familia Kim desde su fundación por Kim Il-sung. Si Ju-ae asumiera el poder, sería la primera mujer en liderar el país, rompiendo con la tradición patriarcal del régimen.

Sin embargo, algunos analistas, como el exdirector del NIS Park Jie-won, cuestionan su viabilidad como sucesora debido a su juventud y falta de experiencia política. Él ha señalado a Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, como una posible alternativa. El régimen norcoreano, conocido por su hermetismo, no ha confirmado planes de sucesión, y la existencia de otros hijos de Kim Jong-un mantiene la incertidumbre.

No obstante, la creciente exposición de Kim Ju-ae en actos oficiales refuerza la narrativa de continuidad dinástica, consolidándose como una figura central en el futuro político de Corea del Norte.