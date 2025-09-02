Líder coreano Kim Jong-un llegó a China, con su hija, para desfile militar en Pekín

El líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, llegó este martes 2 de septiembre a China. Lo hizo acompañado de su hija, Kim Ju-ae, para participar en el desfile militar, mañana miércoles, en Pekín. China conmemora el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945). También conmemora el triunfo global sobre el fascismo.

El viaje del líder coreano Kim Jong-un marca su primera visita a China en seis años y una rara aparición pública de su hija Kim Jong-ae. Ambos partieron el lunes desde Pyongyang en un tren blindado. La presencia de su hija ha captado la atención internacional, ya que es la primera vez que lo acompaña en un viaje oficial al extranjero. Ella fue vista por primera vez en noviembre de 2022 durante el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-17.

Líder norcoreano Kim Jong-un viajó en tren blindado

En visitas previas, Kim había viajado con su esposa, Ri Sol-ju, pero esta es una ocasión sin precedentes para Kim Ju-ae. El desfile en Pekín reunirá a más de 20 líderes mundiales, incluido el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping. Este evento representa el primer acto diplomático multilateral al que Kim Jong-un asiste desde que asumió el liderazgo de la RPDC en 2011. Además, es su primer viaje internacional desde su visita a Rusia en 2023.

No se descarta posibles reuniones bilaterales con mandatarios como Putin o Xi Jinping durante su estancia. La visita de Kim a China refuerza los lazos diplomáticos entre Pyongyang y Pekín, aliados históricos. China es uno de los principales socios comerciales y políticos de Corea del Norte. La participación en el desfile subraya la importancia de la relación bilateral en el contexto de la conmemoración de un hito histórico.

Dinámica en la diplomática norcoreana.

El evento también destaca la relevancia de Kim Ju-ae, cuya aparición pública podría interpretarse como un paso en su proyección internacional. Este viaje es uno de los pocos desplazamientos al extranjero de Kim Jong-un, quien ha limitado sus apariciones fuera de Corea del Norte desde que asumió el poder. La presencia de su hija en este contexto añade un nuevo elemento a la dinámica diplomática norcoreana.