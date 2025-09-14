Fugitivo capturado en Ohio tras 23 años de búsqueda por secuestro y delitos sexuales

El 10 de septiembre de 2025, la U.S., Marshals Service (USMS) y el Northern Ohio Violent Fugitive Task Force (NOVFTF) capturaron a Juan Carlos Muñoz, de 52 años, en un condado de Lake, Ohio.Esto tras 23 años prófugo por cargos de secuestro y imposición sexual grave emitidos por el Ashtabula County Sheriff’s Office en enero de 2002.

La detención ocurrió durante una parada de tráfico, donde presentó una identificación falsa, pero un control de huellas dactilares confirmó su identidad.

Búsqueda y captura

La captura de Juan Carlos Muñoz marca el fin de una búsqueda prolongada que inició el 11 de enero de 2002, cuando el sospechoso dejó de comparecer ante las autoridades judiciales de Ohio para enfrentar cargos graves de secuestro e imposición sexual grave.

La orden de detención, emitida por el Ashtabula County Sheriff’s Office, permaneció activa durante más de dos décadas, convirtiendo a Muñoz en un caso emblemático de evasión criminal en el estado.Tras asumir una identidad falsa poco después de convertirse en prófugo, Muñoz vivió bajo un alias ininterrumpido durante 23 años, recurriendo a medidas extremas para eludir la detección, como evitar actividades que expusieran su verdadera identidad y utilizando documentación apócrifa.

Fuera del radar policial

Las autoridades destacaron que esta estrategia de ocultamiento lo mantuvo fuera del radar policial. Esto hasta que el NOVFTF asumió la investigación intensiva en el último año. La operación culminó cuando agentes del NOVFTF observaron a Muñoz saliendo en un vehículo de un sitio bajo vigilancia en Painesville. Tras seguirlo discretamente, coordinaron una parada de tráfico con la Lake County Sheriff’s Office por una infracción vial en Ohio.

Durante la inspección, Muñoz presentó una identificación falsa de Ohio y afirmó ser otra persona, lo que inicialmente complicó la verificación.

Revelación mediante huellas dactilares

Un control rutinario de huellas dactilares realizado por el NOVFTF disipó las dudas: los resultados confirmaron de inmediato la verdadera identidad de Muñoz, permitiendo su arresto sin incidentes adicionales. Este procedimiento técnico resultó decisivo en una operación que combinó vigilancia meticulosa con coordinación interinstitucional, evitando cualquier riesgo para los agentes o transeúntes involucrados.

El detenido fue trasladado a la cárcel del condado de Lake, donde permanece bajo custodia. Él está a la espera de su extradición al condado de Ashtabula para enfrentar los cargos pendientes. No se reportaron detalles sobre posibles vínculos familiares, laborales o redes de apoyo en la zona, ya que la investigación continúa abierta para esclarecer cualquier facilitación de su evasión prolongada.

Declaraciones oficiales y colaboración clave