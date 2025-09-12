Lo encontraron sin vida en la cárcel de Bellavista: así hallaron a un preso en máxima seguridad

Un interno ecuatoriano de 41 años, identificado como José Francisco Vera Saltos, fue hallado muerto el jueves 11 de septiembre de 2025 dentro del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Cumplía una condena por asesinato y, según información preliminar se presume un suicidio.

Hallazgo en la celda

Personal de la Dinased-SDT, tras una alerta del ECU 911, acudió al centro penitenciario. Dentro de la celda encontraron al privado de libertad tendido sobre la cama de concreto. Al parecer, el reo se habría suicidado. El fallecido padecía una enfermedad crónica, lo que forma parte de la investigación.

Testimonios de otros internos

En horas de la mañana los policías pasaron lista y comprobaron que los internos estaban en sus celdas. Luego de eso Vera Saltos habría cerrado su espacio con una cortina, como acostumbraba cada día en la cárcel.

Luego de un tiempo otro recluso intentó llamarlo para que se alimente pero no respondió. Al retirar la cortina lo encontraron sin vida y notificaron de inmediato a los agentes de turno.

Procedimientos forenses

Se trasladó el cuerpo al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se realizan los exámenes médicos legales. El caso se mantiene bajo investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un suicidio o un acto de violencia interna o de otra circunstancia.

Contexto penitenciario en Bellavista

La cárcel de Bellavista tiene una capacidad oficial menor al número de reos que alberga. En los últimos años ha sido escenario de riñas y muertes violentas, en un contexto de crisis carcelaria nacional. Además, hace pocas semanas se reportó la muerte de un interno que tenía problemas graves de salud, en este caso tuberculosis.

En el caso de José Francisco Vera Saltos, el hecho será examinado con rigurosidad y las investigaciones confirmarán si se trata de un suicidio o alguna otra causa (31).