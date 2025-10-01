Derrumbe de varios andamios en una iglesia de Etiopía deja al menos 30 muertos

Al menos 30 personas murieron y más de 55 resultaron heridas tras el derrumbe de andamios de madera en una iglesia de la ciudad de Arerti, al este de Adís Abeba, Etiopía.

El hecho se dio este miércoles 1 de octubre de 2025, durante una ceremonia religiosa con decenas de peregrinos.

Así fue la tragedia en una iglesia de Etiopía

La cadena pública etíope EBC informó que el colapso se produjo en pleno desarrollo de la ceremonia, donde los andamios sostenían elementos para el evento. Decenas de participantes quedaron atrapados bajo los restos de madera, lo que ha complicado las labores de evacuación.

Fuentes oficiales citadas por EBC destacan que varios heridos graves están recibiendo atención médica de urgencia en centros cercanos a Arerti. Entre las víctimas se encuentran principalmente peregrinos locales que asistían al acto devocional, un evento común en las iglesias etíopes que atrae a fieles de regiones vecinas.

El balance preliminar, basado en reportes iniciales de equipos de rescate, podría incrementarse en las próximas horas, ya que persisten indicios de personas aún bajo los escombros.

Labores de rescate en marcha

Equipos de emergencia, incluyendo bomberos y personal médico, trabajan intensamente en el sitio para localizar y extraer a posibles sobrevivientes. Las autoridades acordonaron la zona para facilitar las operaciones y evitar riesgos adicionales.

Un portavoz del gobierno regional, contactado por EBC, enfatizó que las causas del derrumbe se investigan, pero preliminarmente se descarta cualquier factor intencional.

Se indicó que los daños afectan no solo la iglesia principal, sino áreas adyacentes usadas para la ceremonia. Familiares de las víctimas se congregan en las afueras, a la espera de actualizaciones. La Cruz Roja etíope ha desplegado unidades adicionales para apoyar en la atención a heridos, priorizando a aquellos con lesiones graves como fracturas y traumas craneales.

Arerti, una ciudad en la región de Oromía a unos 100 kilómetros al este de la capital Adís Abeba, es conocida por sus comunidades rurales y su rol en circuitos de peregrinación cristiana.

Contexto religioso en Etiopía

Etiopía, con una población mayoritariamente cristiana ortodoxa, registra anualmente miles de eventos religiosos similares, donde las estructuras temporales como andamios sonhabituales para acoger a grandes grupos.

La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las más antiguas del mundo, organiza ceremonias que reúnen a peregrinos en sitios históricos y locales.

Incidentes estructurales en eventos masivos no son infrecuentes en la región, donde las infraestructuras en zonas rurales a veces enfrentan limitaciones técnicas. En años recientes, el gobierno ha impulsado revisiones de seguridad en templos para prevenir colapsos, aunque este suceso resalta la necesidad de inspecciones rigurosas en andamios temporales.

Investigación en curso

Una comisión oficial ha sido designada para examinar la estabilidad de los andamios y las condiciones del terreno en Arerti. Mientras tanto, las autoridades han suspendido eventos similares en iglesias cercanas hasta que se completen evaluaciones.

Este incidente ocurre en un contexto de recuperación post-pandemia, donde las peregrinaciones han aumentado significativamente.