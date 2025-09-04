Manta se prepara para el reclutamiento militar voluntario de jóvenes nacidos en 2006

El sábado 13 de septiembre de 2025, en la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, se desarrollará el reclutamiento militar voluntario de 200 jóvenes ecuatorianos, de los cuales 115 corresponden a Manta y 85 a Guayaquil, según confirmó Jimmy Santos, jefe del Centro de Movilización de la ciudad.

Proceso de inscripción y requisitos

Los jóvenes convocados son aquellos nacidos en el año 2006, quienes deberán cumplir previamente con la inscripción en línea a través de la página oficial de la Dirección de Movilización (dirmov.mil.ec). Al finalizar el registro, deben imprimir la hoja de inscripción y presentarla el día del acuartelamiento.

El servicio militar en Ecuador es actualmente voluntario, por lo que los aspirantes deben demostrar su interés en servir a la patria. Los requisitos incluyen ser ecuatoriano de nacimiento, tener entre 18 y 21 años 11 meses, y cumplir con los exámenes médicos correspondientes. Entre las pruebas exigidas están los exámenes clínicos generales, odontológicos, psiquiátricos y ginecológicos en el caso del personal femenino, además de una revisión médica integral.

Jornada de reclutamiento

El proceso de acuartelamiento se llevará a cabo de 07:00 a 17:00 horas en las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro. En esta segunda convocatoria, se espera la participación de 115 jóvenes en Manta, incluidos 25 mujeres. Los 85 restantes se integrarán desde la ciudad de Guayaquil.

Santos aclaró que no existen sanciones económicas ni administrativas para quienes, tras ingresar al servicio militar, decidan abandonar el proceso por razones personales. El servicio se mantiene bajo el principio de voluntariedad y con facilidades para quienes no puedan continuar.

Contexto del servicio militar voluntario en Ecuador

Desde hace varios años, el servicio militar dejó de ser obligatorio en el país. La modalidad voluntaria ha buscado fortalecer el compromiso cívico y brindar a los jóvenes formación disciplinaria y técnica sin imponer sanciones a quienes no lo deseen.

En el caso de Manta, este proceso adquiere relevancia por la estratégica ubicación de la Base Aérea Eloy Alfaro, que no solo alberga actividades militares, sino también de apoyo en emergencias naturales y tareas logísticas. La participación de jóvenes mantenses en el acuartelamiento refuerza la relación entre las Fuerzas Armadas y la comunidad local.

Vocación y expectativas

Según el jefe del Centro de Movilización, la acogida de los llamados anteriores ha sido positiva, con jóvenes que ven en el servicio militar una oportunidad para adquirir disciplina, sentido de responsabilidad y herramientas para su futuro.

El ingreso de mujeres también refleja la apertura de las Fuerzas Armadas hacia la equidad de género en sus procesos de formación y servicio. Con ello se busca que tanto hombres como mujeres puedan contribuir en igualdad de condiciones a las tareas militares y comunitarias.

Seguridad y compromiso ciudadano

La convocatoria de este 13 de septiembre es la segunda llamada del proceso de reclutamiento 2025. Se espera que los jóvenes acudan puntualmente y con la documentación necesaria para evitar contratiempos. El cumplimiento de este procedimiento fortalece el compromiso ciudadano con la defensa nacional y la participación en actividades comunitarias.

Jimmy Santos reiteró la invitación a los jóvenes a presentarse y cumplir con el proceso, recordando que el servicio militar voluntario es una oportunidad para aportar al país, adquirir conocimientos y fortalecer la identidad nacional.