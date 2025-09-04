Ejército Ecuatoriano exige registro en carreras de la ESPE para aspirantes 2025-2027

El Ejército Ecuatoriano anunció que los bachilleres que aspiren a ingresar a la Esmil, Esforse y Escuela Eiwias deberán inscribirse en carreras focalizadas de la ESPE antes del 8 de septiembre de 2025, un requisito obligatorio para acceder a la formación como oficiales o tropas profesionales.

Inscripción obligatoria para bachilleres

Los aspirantes que quieran unirse a las filas del Ejército deben registrarse en la plataforma de la ESPE, siguiendo pasos claros: generar usuario y contraseña, activar la cuenta y seleccionar el grupo de carreras para rendir la evaluación de ingreso.

El proceso aplica solo a quienes figuran en el registro nacional de Senescyt. El Ejército recalcó que quienes no completen este registro quedarán fuera del proceso de admisión.

Las carreras focalizadas permitirán a los bachilleres formarse en áreas de oficiales y tropa profesional, con especialización en armas o servicios durante el periodo 2025-2027.

Inscripciones para profesionales

Simultáneamente, el Ejército mantiene abiertas las inscripciones para profesionales con títulos de tercer y cuarto nivel, hasta el 25 de septiembre de 2025. Estas postulaciones se realizan a través de la página web del Ejército, dirigidas a 14 áreas específicas.

La Esmil formará a oficiales en grados de tenientes especialistas y subtenientes de arma y servicios, capacitando en administración, educación y representación militar. Mientras tanto, la Esforse se encargará de las tropas especialistas, fortaleciendo la operatividad en diferentes unidades del Ejército.

Pasos para escoger una carrera focalizada

Registrarse en el Módulo de Admisiones de la ESPE para generar usuario y contraseña. Activar la cuenta, aceptando la notificación enviada al correo electrónico y configurar la contraseña. Acceder con cédula y contraseña para seleccionar el grupo de carreras en el que se desea rendir la evaluación de ingreso.

El Ejército enfatizó que este paso es estratégico para garantizar que los aspirantes reciban una formación enfocada en sus competencias y áreas de interés, optimizando los recursos académicos y militares disponibles.

Contexto y relevancia

La formación en la ESPE para oficiales y tropas es clave para asegurar la preparación profesional, fortalecer la estructura del Ejército y garantizar que las unidades cuenten con personal capacitado para operaciones de defensa y servicio.

La institución busca integrar a los jóvenes con un enfoque en disciplina, educación y especialización militar, contribuyendo al desarrollo integral de las fuerzas armadas del país.