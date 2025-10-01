Arcsa Fest 2025 reúne a 80 emprendedores de Manabí para promover notificaciones sanitarias en Manta

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) organiza el Arcsa Fest “Manta, Sol, Mar y Calidad” el 3 de octubre de 2025, en el Malecón Escénico de la Playa El Murciélago, Manta, Ecuador, donde 80 emprendedores de Manabí exhibirán productos artesanales y recibirán 18 Notificaciones Sanitarias, con el objetivo de promover trámites simplificados para alimentos y cosméticos. Además, este evento destaca la importancia del Arcsa Fest Manta para la comunidad.

Exhibición de productos artesanales

El evento, liderado por la Coordinación Zonal 4 de Arcsa, se realizará en la avenida Jaime Chávez Gutiérrez desde las 09:00 hasta las 17:00. “Los asistentes podrán degustar y adquirir productos como licores artesanales, embutidos típicos, salsas picantes, chocolates, chifles, café molido, chimichurri, dulces y cosméticos, elaborados por microempresarios y artesanos de la provincia de Manabí”, dijo Carmen Macías, coordinadora zonal del ARCSA.

La feria busca visibilizar el trabajo de 80 emprendedores locales, quienes presentarán una variedad de productos que cumplen con estándares sanitarios. Arcsa entregará 18 Notificaciones Sanitarias (NS) para alimentos y Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para cosméticos, además de 30 Calificaciones Sanitarias “A” a restaurantes y cafeterías adheridos al programa “Califícate con Arcsa”. La iniciativa del Arcsa Fest Manta fomenta la cultura emprendedora en la región, agregó la funcionaria.

Estos reconocimientos certifican que los productos y establecimientos cumplen con normativas sanitarias, garantizando seguridad para los consumidores. En 2024, Arcsa expidió 1.200 Notificaciones Sanitarias en la Zona 4, que incluye Manabí, según datos oficiales.

Asesoría y apoyo a emprendedores

Durante el Arcsa Fest, se instalará una carpa informativa donde técnicos de Arcsa ofrecerán asesoría gratuita sobre los trámites para obtener Notificaciones Sanitarias. Este servicio está dirigido a artesanos que aún no han regularizado sus productos, facilitando el acceso a certificaciones que les permitan comercializar legalmente. En resumen, el Arcsa Fest Manta fortalecerá la conexión entre emprendedores y recursos gubernamentales.

Instituciones aliadas, como el Ministerio de Producción y la Cámara de Comercio de Manta, participarán para brindar información sobre servicios complementarios, como financiamiento y promoción comercial. En 2023, Arcsa capacitó a 2.500 emprendedores a nivel nacional en procesos de regularización sanitaria, según reportes de la agencia.

El evento también incluye actividades culturales y degustaciones para atraer a visitantes, fortaleciendo el turismo local y la economía de Manta, ciudad que recibió 1,2 millones de visitantes en 2024, según la Prefectura de Manabí. Arcsa Fest Manta juega un papel crucial en impulsar el turismo en esta zona.

Contexto de apoyo a microempresarios

El Arcsa Fest se enmarca en la estrategia nacional de Arcsa para promover la formalización de microempresarios, un sector que representa el 60% de la economía en Manabí, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Notificación Sanitaria es un requisito obligatorio para comercializar alimentos y cosméticos, garantizando calidad y seguridad. En definitiva, el Arcsa Fest en Manta es un catalizador para el crecimiento económico local.

En Manabí, la producción artesanal incluye 150 tipos de productos, desde alimentos tradicionales hasta cosméticos naturales, según la Coordinación Zonal 4. La simplificación de trámites, implementada desde 2022, ha reducido el tiempo de obtención de una Notificación Sanitaria de 90 a 30 días, beneficiando a 3.000 microempresarios en la provincia.

El programa “Califícate con Arcsa” incentiva a restaurantes y cafeterías a cumplir estándares de higiene, con 120 establecimientos certificados en Manta hasta octubre de 2025. Este esfuerzo busca fortalecer la competitividad de los negocios locales en un mercado turístico creciente.