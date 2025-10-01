Tarqui se viste de fiesta: Presentan programación por sus 96 Años de parroquialización

La parroquia Tarqui se prepara para conmemorar sus 96 años de parroquialización con una agenda de actividades que fusionan tradición, civismo y reactivación económica. En una rueda de prensa organizada por la Federación de Barrios de Tarqui, se dio a conocer el programa oficial de las fiestas.

Rody Intriago, secretario de la Federación, detalló que la programación que arrancó con fuerza desde finales de septiembre con la presentación oficial de las candidatas. La elección de la reina será este viernes 3 de octubre, a partir de las 19:00, en Plaza del Mar. Será un evento que promete glamour y participación comunitaria.

La agenda cobra protagonismo el martes 7 de octubre con la tradicional hora cívica en el Parque El Rosario de Tarqui. Dos días después, el 9 de octubre será el desfile cívico desde las 7:00 en Industrias Ales y culminará frente al Colegio San José. Posteriormente, las autoridades se dirigirán a la sede de la Federación para la sesión solemne por los 96 años de la parroquia. “Es un momento para reflexionar sobre nuestro crecimiento, desde los 2.000 habitantes iniciales hasta ser la parroquia más poblada y económicamente activa de Manta”, enfatizó Intriago, recordando la resiliencia ante eventos como el terremoto de 2016 y la pandemia de Covid-19 .

Lo atractivo será el maleconazo

El fin de semana del 11 de octubre desde las 10:00 inicia la guerra del disco móvil, seguida a las 17:00 por el Festival de Tuning, y culmina con el gran maleconazo tradicional en el Malecón. La presentación estelar será la de Pocholo Cevallos “Estas fiestas no solo honran nuestra historia, sino que fortalecen la diversidad de Tarqui, con su aporte al comercio, la pesca y el turismo”, añadió Washington Anchundia, presidente de la Federación.

En cuanto a las obras municipales, Intriago destacó varias obras en ejecución que marcan el desarrollo de la parroquia. “Tenemos la Avenida 105,, la vía hacia La Revancha, la 108 y varios techados en escuelas como la de Los Geranios en Mi Barrio”, enumeró. Sin embargo, no ocultó las aspiraciones pendientes: “Lo más importante que esperamos del municipio es la construcción del Malecón de Tarqui, un corredor turístico que impulse el mercado tradicional, el comercio y la identidad parroquial”. Esta demanda resuena en un contexto donde Tarqui enfrenta desafíos económicos, con una caída en las ventas de hasta 30-35% entre comerciantes.

Sobre la reactivación comercial, Triado fue optimista: “Sí, esperamos que estas actividades revivan el comercio. Con un 30-35% de avance en la recuperación, aspiramos a celebrar el centenario en 2029 con un Tarqui fortalecido, que dé diversidad a todas las parroquias de Manta”, acotó.