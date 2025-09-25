Zona Muebles celebra 36 años en el mercado nacional con apertura de local en Manta

La empresa ecuatoriana Zona Muebles celebra su aniversario número 36 con la inauguración de un moderno local en Manta, reafirmando su apuesta por la innovación, el empleo local y la personalización en diseño de interiores.

La apertura, prevista para este viernes 26 de septiembre de 2025 en el sector Manta 2000, marca el regreso de la compañía a Manabí tras varios años. El jefe de marketing, Jaime Viteri, destacó durante entrevista en Manavisión Plus que la expansión responde al crecimiento urbanístico de la ciudad y a la necesidad de ofrecer nuevas experiencias de compra a los clientes.

Una historia de más de tres décadas

Viteri subrayó que los 36 años de trayectoria de la firma se sustentan en la fidelidad de los clientes y la capacidad de la empresa para reinventarse. “Regresamos con una propuesta renovada que combina calidad, personalización y estilos modernos”, señaló el vocero.

La compañía, que inició en Cuenca como Zona Muebles Cuenca, amplió su alcance a escala nacional y actualmente se define como una marca “multi-target”, capaz de atender a diferentes segmentos con productos versátiles.

Datos de la nueva tienda en Manta

Ubicación: vía San Mateo, sector Manta 2000, diagonal a Aneta.

Horario: lunes a sábado de 10h00 a 19h00; domingos de 10h00 a 18h00.

Categorías de productos: salas, comedores, dormitorios, literas, alfombras, accesorios y nueva línea de muebles para exteriores.

Beneficios de aniversario: sorteos, regalos por compras, financiamiento diferido hasta 18 meses sin intereses y dos meses de gracia.

Una apuesta por la innovación y el empleo

El nuevo local no solo busca ser un punto de venta, sino un espacio de experiencia en decoración. Viteri adelantó que los clientes podrán recibir asesoría personalizada de expertos en diseño de interiores, con la posibilidad de elegir más de 200 tonos y texturas para personalizar cada mueble.

“Vendemos estilo, tendencia y conceptos. La idea es que el cliente no solo se lleve un producto, sino un ambiente completo adaptado a su hogar”, explicó.

Proyección y estrategias

La empresa no descarta expandirse nuevamente hacia Portoviejo, ciudad que consideran estratégica por su desarrollo inmobiliario. Además, planea impulsar talleres de decoración y alianzas con microempresarios locales como parte de su estrategia de crecimiento en los próximos cinco años.

El anuncio llega en un contexto en el que el mercado de mobiliario exige innovación y diferenciación. Con la nueva sucursal, Zona Muebles busca posicionarse en Manabí como un referente en personalización y calidad, uniendo tradición con vanguardia.