La Fundación Submarino Amarillo impulsa la lectura y el aprendizaje en Manta

La Fundación Submarino Amarillo continúa su misión de fomentar el hábito de la lectura entre niños y jóvenes de comunidades rurales de Manta. Al mismo tiempo promueve el aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, en un esfuerzo por acercar los libros a más personas, la fundación ha establecido el ‘Yellow Submarine Reading Corner’ (Rincón de lectura del Submarino Amarillo) en las instalaciones de TopDental.

Terry Guadamud, directora, explica que este es un espacio donde los amantes de la lectura encuentran una variada selección de libros donados. “Los libros que sobran de nuestra venta de garaje ahora están ubicados en el Yellow Submarine Reading Corner en TopDental”, expresó.

Este nuevo rincón de lectura ofrece una amplia gama de títulos en múltiples idiomas, incluyendo inglés, español, francés, alemán, portugués e italiano, entre otros.

Revenden libros para recaudar fondos

Los libros disponibles son el resultado de donaciones recibidas por la fundación, y aquellos que no son aptos para la biblioteca infantil se revenden para recaudar fondos. Estos recursos se destinan a adquirir libros que forman parte de la lista de deseos de los jóvenes lectores, asegurando que tengan acceso a materiales que despierten su interés y curiosidad. “Recibimos donaciones de todo tipo de libros, y aquellos que no son adecuados para los niños los revendemos para financiar los títulos que ellos más quieren”, explicó la directora.

Actualmente, la lista de deseos de la fundación incluye libros de estrategia de ajedrez, la popular serie ‘Los Diarios de Greg’ (Wimpy Kid), la ‘Serie de Sonrisa’ y los denominados ‘Libros Azules’. Estos títulos son seleccionados con base en las preferencias de los niños y jóvenes que participan en las actividades de la fundación. Ellos encuentran en la lectura una herramienta para expandir su imaginación y conocimientos. La donación sugerida por los libros en el Reading Corner varía entre 2 y 5 dólares, dependiendo del título. Así se logra que la iniciativa sea accesible para todos los bolsillos.

Socios de la fundación enseñan inglés gratis en la zona rural

Además de promover la lectura, la Fundación Submarino Amarillo destaca por su labor educativa en las escuelas rurales de Manta. A través de su equipo de socios, la organización ofrece clases de inglés gratuitas para niños. El fin es brindarles una oportunidad valiosa para desarrollar habilidades lingüísticas que les abrirán puertas en el futuro. “Nuestra meta es empoderar a los niños a través de la educación y la lectura. Queremos que descubran el mundo a través de los libros y que el inglés sea una herramienta para conectar con nuevas oportunidades”, afirmó Guadamud.

Carolina Anchundia, gerente del proyecto de la fundación, invita a la comunidad a sumarse a esta causa donando libros usados en buen estado, ya sea en el ‘Yellow Submarine Reading Corner’ en TopDental o directamente en su biblioteca. Esta iniciativa no solo fomenta el reciclaje de libros. También fortalece el acceso a la educación y la cultura en sectores vulnerables de Manta.