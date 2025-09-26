Silvana Ibarra enfrenta delicado momento de salud: su hijo revela secuelas de su tratamiento contra el cáncer

La reconocida cantante ecuatoriana Silvana Ibarra atraviesa una etapa crítica de salud. Diagnosticada con carcinoma medular de tiroides a inicios de 2024, la intérprete ha debido someterse a dos operaciones y 33 sesiones de radioterapia. Estos tratamientos le han generado fuertes secuelas físicas y le han impedido volver a cantar, según relató su hijo Dani Solms Ibarra.

A pesar de los avances positivos en su recuperación, la enfermedad ha dejado secuelas que dificultan la vida diaria de Silvana, especialmente contracturas en el cuello que afectan su voz. La familia y los seguidores se mantienen unidos en apoyo a la artista. Ella continúa con su tratamiento médico mientras sueña con regresar a los escenarios.

Una lucha constante contra la enfermedad

Dani Solms Ibarra explicó a Ecuavisa que su madre experimenta una sensación constante de presión en el cuello: “Siente como si la estuvieran ahorcando constantemente. Tiene los músculos muy duros”. Esta limitación le ha impedido cantar, una de sus grandes pasiones, lo que genera frustración en la familia.

“No logra cantar, y eso nos duele mucho. Es un proceso duro, doloroso y frustrante porque queremos verla bien y encontrar la manera de ablandar ese cuello”, confesó Dani, resaltando la dificultad emocional que representa ver a Silvana con esta condición.

Avances médicos y recuperación alentadora

A pesar del desgaste físico, los especialistas han indicado que la cantante responde positivamente a la terapia. Sin embargo, la enfermedad ha generado pérdida de peso significativa. En marzo de este año se reportó que había perdido alrededor de 36 libras, situación que preocupó a sus seguidores y al público artístico nacional.

“Estamos enfocados en que se recupere y recupere sus fuerzas. El cariño de los fans ha sido un bálsamo en medio de este proceso”, comentó Dani, reconociendo el apoyo constante que recibe la artista a través de redes sociales.

Silvana mantiene su amor por la música y esperanza familiar

Silvana Ibarra, de 66 años, se ha caracterizado por mantener una conexión muy cercana con su público, un vínculo que hoy le brinda fuerza y motivación. A pesar de no poder cantar, mantiene su amor por la música y el deseo de volver a los escenarios cuando su salud lo permita.

“Mi mamá extraña profundamente cantar en vivo y estar cerca de su público, aunque hoy lo más importante es su tratamiento médico”, añadió Dani, destacando que la familia mantiene la esperanza y la paciencia mientras continúa la recuperación.

La cantante ecuatoriana sigue firme en su deseo de superar esta difícil etapa. Está apoyada por su familia, amigos y seguidores, quienes permanecen atentos a cada avance en su salud. Además, la acompañan con mensajes de aliento y cariño.