Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Miguel Santana, “El Compadre Candelario”, comparte un mensaje de fuerza y fe tras la amputación de su pierna izquierda

El actor Miguel Santana necesita una prótesis para recuperar su movilidad tras la amputación de su pierna izquierda.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

El actor ecuatoriano Miguel Santana, conocido como “El Compadre Candelario” por su papel en la serie ‘Mi Recinto’, enfrenta con valentía el duro proceso de recuperación después de perder su pierna izquierda. Hoy necesita una prótesis para volver a caminar y seguir adelante.

Tras superar momentos críticos y una dolorosa cirugía, el actor asegura que su fe en Dios y el apoyo de su familia lo mantienen firme y agradecido por la vida.

Un golpe inesperado

El 5 de marzo de 2025, en pleno miércoles de ceniza, Miguel Santana sufrió un corte en su talón izquierdo mientras visitaba el campo en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Ese pequeño accidente, sumado a su condición de diabetes, cambió su vida. La falta de luz esa noche impidió que curara la herida adecuadamente y, aunque acudió al médico al día siguiente, la infección avanzó rápidamente.

Había adquirido una bacteria comecarne. En una semana ya tenía el talón amarillo e infectado, pese a las curaciones diarias”, relató Santana en entrevista con Diario EXTRA. Los especialistas confirmaron que la bacteria era resistente a los antibióticos y la amputación se volvió inevitable.

El diagnóstico y la amputación

Aunque al inicio se resistía, esperando salvar su extremidad, la infección avanzó de forma interna. “Mis defensas cayeron, estuve inconsciente por dos semanas y los doctores decidieron amputarme la pierna”, contó. Fue su familia la que, viendo su estado crítico, autorizó la cirugía.

El actor admite que esta experiencia fue devastadora. “Llegué a pensar que iba a morir, y no solo yo: mis amigos, mi familia, los conocidos, todos pensaban que ya no iba a estar más en este mundo”, recuerda. Sus hijos Matías e Isaías, de 14 y 12 años, fueron su mayor fortaleza para seguir luchando.

Fe, familia y recuperación

Después de la amputación, Santana atravesó un periodo de depresión. “Pasaba solo llorando y decía: ‘¿por qué a mí?’ Llegué a reprocharle a Dios, un grave error. Pero el amor de mi familia y, principalmente, de Dios me sacó de esa depresión. Hoy me siento dichoso por estar con vida”, afirma.

Aunque reconoce que su vida cambió radicalmente, mantiene intacta su esperanza y su fe. “Tengo que seguir mi vida, yo sé que con la bendición de Dios y con una prótesis voy a caminar otra vez”, asegura.

Una prótesis para volver a caminar

Santana agradece profundamente el cariño y apoyo del público, que le ha enviado mensajes de aliento y colaboraciones económicas para solventar los gastos médicos. Sin embargo, aún necesita una prótesis para retomar una vida normal y dejar la silla de ruedas.

Con la prótesis llevaré una vida normal. Veo a mucha gente que no ha perdido solamente una pierna, sino dos, y hacen su vida normal; entonces, si ellos pueden, ¿por qué no yo?”, comenta optimista.

El actor apela a la solidaridad de empresarios y personas de buen corazón que lo recuerdan por sus actuaciones en televisión. “Miguel Santana está para largo”, finaliza, con una sonrisa esperanzadora.

