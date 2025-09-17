COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Música

“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos

La espera terminó. Chyno y Nacho vuelven a Ecuador para un espectáculo lleno de nostalgia y grandes éxitos el 26 de septiembre.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos
El concierto en Quito será el 26 de septiembre, y en Guayaquil el 27.
“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos
El concierto en Quito será el 26 de septiembre, y en Guayaquil el 27.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Después de siete años de ausencia, el icónico dúo venezolano de pop urbano latino, Chyno y Nacho, anuncia oficialmente su regreso a Ecuador con dos conciertos que prometen ser históricos. La presentación será parte de su gira internacional “Chyno y Nacho Eternos Tour” y tendrá lugar en el Coliseo General Rumiñahui de Quito el próximo 26 de septiembre de 2025. Mientras que en Guayaquil será el 27 de septiembre en la Explanada del Estadio Modelo.

La espera de los fans ecuatorianos ha terminado. Con una carrera que ha marcado una generación, Chyno y Nacho regresan al país para ofrecer un espectáculo lleno de nostalgia, ritmo y grandes éxitos. La noche incluirá invitados especiales y sorpresas que consolidan este reencuentro como uno de los más esperados de la música urbana latina en Ecuador.

Un regreso cargado de emociones

Chyno Miranda y Nacho vuelven con un show que celebra más de 10 años de trayectoria juntos. Los intérpretes recordados por hits como Mi Niña Bonita, Andas en Mi Cabeza, Tu Angelito Soy Yo y Me Voy Enamorando, prometen a sus seguidores una velada inolvidable, combinando los clásicos que los llevaron al estrellato con nuevas sorpresas en el escenario.

Según los artistas, regresar a Ecuador es cumplir un sueño pendiente y una oportunidad de reconectar con los fans que los han acompañado desde el inicio de su carrera. Además, compartirán la emoción de estar nuevamente juntos, Chyno con Nacho, para ofrecer lo mejor de su música.

Detalles del concierto y localidades

El concierto en Quito se realizará el viernes 26 de septiembre de 2025 en el Coliseo General Rumiñahui. Y en Guayaquil será el día siguiente, 27 de septiembre, enla Explanada del Estadio Modelo. Ambos iniciarán a las 20h00. Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web de Ticket Show, con precios que van desde $40 en General hasta $140 en Black Box, ambos más I.V.A.

Además, el evento contará con artistas ecuatorianos invitados, como Dennys The Blanck, La Vagancia, Star Squad y Nahim, quienes abrirán la noche con su talento y energía, calentando el escenario para el esperado dúo. Ver a Chyno junto a Nacho será un deleite para los seguidores.

El “Eternos Tour” ha visitado países como Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y Perú, consolidando su éxito a nivel internacional. La gira celebra los 10 años de carrera del dúo y su legado en la música urbana latina. Nacho expresó: “Estamos ansiosos por vivir esta nueva aventura y traer de vuelta la magia que siempre ha caracterizado al dúo”.

Trayectoria y reconocimientos de Chyno y Nacho

Chyno Miranda, cuyo nombre completo es Jesús Alberto Miranda Pérez, cuenta con más de 15 años de trayectoria musical. Su carrera incluye un Grammy Latino, cuatro Premios Billboard, seis Premios Orquídea y otros reconocimientos internacionales.

Por su parte, Nacho acumula dos Grammy Latino, cinco Premios Billboard y discos de Platino y Diamante. Ambos han dejado una huella imborrable en la música latina, convirtiéndose en referentes del pop urbano y figuras influyentes para toda una generación.

Una noche que promete sorpresas

Más allá de su repertorio musical, el concierto incluirá elementos escénicos sorprendentes y colaboraciones en vivo con los artistas invitados, asegurando una experiencia completa para los asistentes. Los fans pueden esperar un espectáculo que combina nostalgia con modernidad, uniendo los hits clásicos con la energía renovada de Chyno y Nacho, todo lo que identifica a este dúo icónico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

MAGP anuncia compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara para apoyar a pequeños productores de Guayas y Los Ríos

Tras paralización de seis meses, proyecto de reforestación se reactiva y entregará árboles a cinco ciudadelas

El Carmen: “Su cuerpito no aguantó”, la historia del bebé que murió antes de su cirugía

Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

Génesis Reasco gana el oro en el Mundial de Lucha en Zagreb y hace historia para Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO