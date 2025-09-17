“Regresar a Ecuador es un sueño hecho realidad”, afirma Chyno y Nacho sobre sus conciertos

Después de siete años de ausencia, el icónico dúo venezolano de pop urbano latino, Chyno y Nacho, anuncia oficialmente su regreso a Ecuador con dos conciertos que prometen ser históricos. La presentación será parte de su gira internacional “Chyno y Nacho Eternos Tour” y tendrá lugar en el Coliseo General Rumiñahui de Quito el próximo 26 de septiembre de 2025. Mientras que en Guayaquil será el 27 de septiembre en la Explanada del Estadio Modelo.

La espera de los fans ecuatorianos ha terminado. Con una carrera que ha marcado una generación, Chyno y Nacho regresan al país para ofrecer un espectáculo lleno de nostalgia, ritmo y grandes éxitos. La noche incluirá invitados especiales y sorpresas que consolidan este reencuentro como uno de los más esperados de la música urbana latina en Ecuador.

Un regreso cargado de emociones

Chyno Miranda y Nacho vuelven con un show que celebra más de 10 años de trayectoria juntos. Los intérpretes recordados por hits como Mi Niña Bonita, Andas en Mi Cabeza, Tu Angelito Soy Yo y Me Voy Enamorando, prometen a sus seguidores una velada inolvidable, combinando los clásicos que los llevaron al estrellato con nuevas sorpresas en el escenario.

Según los artistas, regresar a Ecuador es cumplir un sueño pendiente y una oportunidad de reconectar con los fans que los han acompañado desde el inicio de su carrera. Además, compartirán la emoción de estar nuevamente juntos, Chyno con Nacho, para ofrecer lo mejor de su música.

Detalles del concierto y localidades

El concierto en Quito se realizará el viernes 26 de septiembre de 2025 en el Coliseo General Rumiñahui. Y en Guayaquil será el día siguiente, 27 de septiembre, enla Explanada del Estadio Modelo. Ambos iniciarán a las 20h00. Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web de Ticket Show, con precios que van desde $40 en General hasta $140 en Black Box, ambos más I.V.A.

Además, el evento contará con artistas ecuatorianos invitados, como Dennys The Blanck, La Vagancia, Star Squad y Nahim, quienes abrirán la noche con su talento y energía, calentando el escenario para el esperado dúo. Ver a Chyno junto a Nacho será un deleite para los seguidores.

El “Eternos Tour” ha visitado países como Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y Perú, consolidando su éxito a nivel internacional. La gira celebra los 10 años de carrera del dúo y su legado en la música urbana latina. Nacho expresó: “Estamos ansiosos por vivir esta nueva aventura y traer de vuelta la magia que siempre ha caracterizado al dúo”.

Trayectoria y reconocimientos de Chyno y Nacho

Chyno Miranda, cuyo nombre completo es Jesús Alberto Miranda Pérez, cuenta con más de 15 años de trayectoria musical. Su carrera incluye un Grammy Latino, cuatro Premios Billboard, seis Premios Orquídea y otros reconocimientos internacionales.

Por su parte, Nacho acumula dos Grammy Latino, cinco Premios Billboard y discos de Platino y Diamante. Ambos han dejado una huella imborrable en la música latina, convirtiéndose en referentes del pop urbano y figuras influyentes para toda una generación.

Una noche que promete sorpresas

Más allá de su repertorio musical, el concierto incluirá elementos escénicos sorprendentes y colaboraciones en vivo con los artistas invitados, asegurando una experiencia completa para los asistentes. Los fans pueden esperar un espectáculo que combina nostalgia con modernidad, uniendo los hits clásicos con la energía renovada de Chyno y Nacho, todo lo que identifica a este dúo icónico.