COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Paulo Londra llega a Ecuador y comparte sus primeras actividades antes de sus conciertos

Paulo Londra llegó a Ecuador para su gira ‘Latam Tour’ y ya comparte su amor por el país en su cuenta de Instagram.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Paulo Londra llega a Ecuador y comparte sus primeras actividades antes de sus conciertos
Paulo Londra tendrá conciertos en Ecuador desde hoy 16 de septiembre hasta el 18.
Paulo Londra llega a Ecuador y comparte sus primeras actividades antes de sus conciertos
Paulo Londra tendrá conciertos en Ecuador desde hoy 16 de septiembre hasta el 18.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Paulo Londra, el reconocido cantante argentino, arribó a Ecuador para cumplir con los tres conciertos de su gira ‘Latam Tour’. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió sus primeras impresiones y actividades. Mostraba que ya disfrutaba del país y del cálido clima: “Ecuador, ni bien llegué, ya me enamoré y me insolé. Jajaja todo el día bajo el sol”, escribió Londra en su perfil. Acompañó su mensaje con fotografías y videos de su llegada.

Diversión y cercanía con sus seguidores

El intérprete de 27 años aprovechó sus primeras horas en Ecuador para practicar fútbol tenis y compartir con algunos seguidores. Además, firmó autógrafos y se tomó fotos. Demostró su cercanía y empatía con el público que lo espera en sus conciertos. La energía del cantante y su disposición para interactuar con los fans generaron gran entusiasmo en redes sociales. Allí, sus publicaciones rápidamente acumularon comentarios y ‘likes’.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Paulo londra (@paulolondra)

Fechas y escenarios de sus conciertos en Ecuador

Paulo Londra ofrecerá tres conciertos en el país, distribuidos entre Quito y Guayaquil:

  • Quito: 16 de septiembre de 2025 – Coliseo General Rumiñahui (segunda fecha)

  • Quito: 17 de septiembre de 2025 – Coliseo General Rumiñahui

  • Guayaquil: 18 de septiembre de 2025 – Coliseo Voltaire Paladines Polo

Los conciertos forman parte de su gira ‘Latam Tour’, que recorre diferentes países de América Latina, y se espera que cada presentación cuente con un lleno total, debido a la gran acogida que tiene el artista entre jóvenes y seguidores de la música urbana.

El regreso del artista al escenario

Paulo Londra comenzó su carrera en la música a través del freestyle, y rápidamente ganó reconocimiento internacional gracias a su estilo único. Además, colaboró con otros artistas de renombre. Con esta gira, el cantante refuerza su conexión con el público latinoamericano. También continúa consolidando su trayectoria dentro del género urbano.

El entusiasmo de los fans ecuatorianos se ha reflejado en la venta de entradas, el seguimiento en redes sociales, y la interacción directa con el artista. Él ha dejado claro que disfrutará al máximo de su estancia en el país antes de sus conciertos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Delincuentes ingresaron a finca en Los Ríos y se llevaron secuestrada a una mujer

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Delincuentes ingresaron a finca en Los Ríos y se llevaron secuestrada a una mujer

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La manabita Ana Paula Roldán se casó con Axel Zarate tras seis años de amor

Portovial organiza segunda Feria de Seguridad Vial en Portoviejo durante Semana de la Movilidad

Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Inician proceso penal contra sospechosos por tentativa de asesinato de guía penitenciario en Loja

Delincuentes ingresaron a finca en Los Ríos y se llevaron secuestrada a una mujer

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO