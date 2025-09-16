Paulo Londra llega a Ecuador y comparte sus primeras actividades antes de sus conciertos

Paulo Londra, el reconocido cantante argentino, arribó a Ecuador para cumplir con los tres conciertos de su gira ‘Latam Tour’. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió sus primeras impresiones y actividades. Mostraba que ya disfrutaba del país y del cálido clima: “Ecuador, ni bien llegué, ya me enamoré y me insolé. Jajaja todo el día bajo el sol”, escribió Londra en su perfil. Acompañó su mensaje con fotografías y videos de su llegada.

Diversión y cercanía con sus seguidores

El intérprete de 27 años aprovechó sus primeras horas en Ecuador para practicar fútbol tenis y compartir con algunos seguidores. Además, firmó autógrafos y se tomó fotos. Demostró su cercanía y empatía con el público que lo espera en sus conciertos. La energía del cantante y su disposición para interactuar con los fans generaron gran entusiasmo en redes sociales. Allí, sus publicaciones rápidamente acumularon comentarios y ‘likes’.

Fechas y escenarios de sus conciertos en Ecuador

Paulo Londra ofrecerá tres conciertos en el país, distribuidos entre Quito y Guayaquil:

Quito: 16 de septiembre de 2025 – Coliseo General Rumiñahui (segunda fecha)

Quito: 17 de septiembre de 2025 – Coliseo General Rumiñahui

Guayaquil: 18 de septiembre de 2025 – Coliseo Voltaire Paladines Polo

Los conciertos forman parte de su gira ‘Latam Tour’, que recorre diferentes países de América Latina, y se espera que cada presentación cuente con un lleno total, debido a la gran acogida que tiene el artista entre jóvenes y seguidores de la música urbana.

El regreso del artista al escenario

Paulo Londra comenzó su carrera en la música a través del freestyle, y rápidamente ganó reconocimiento internacional gracias a su estilo único. Además, colaboró con otros artistas de renombre. Con esta gira, el cantante refuerza su conexión con el público latinoamericano. También continúa consolidando su trayectoria dentro del género urbano.

El entusiasmo de los fans ecuatorianos se ha reflejado en la venta de entradas, el seguimiento en redes sociales, y la interacción directa con el artista. Él ha dejado claro que disfrutará al máximo de su estancia en el país antes de sus conciertos.