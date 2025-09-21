COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Portoviejo elige a su nueva reina de entre 16 participantes

Portoviejo se viste de gala la noche de este sábado para elegir a su nueva soberana. La gala de elección estará cargada de música, glamour y talento local y nacional de principio a fin. Dieciséis concursantes aspiran a ser coronadas como la más bella del cantón. Empezó la elección El evento arrancó a las 20h00 […]

Escuchar noticia

•‎

1'

•‎

Escuchar noticia
1 minuto de lectura
Elección reina Portoviejo 2025
Elección reina Portoviejo 2025
Elección reina Portoviejo 2025
Elección reina Portoviejo 2025

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Portoviejo se viste de gala la noche de este sábado para elegir a su nueva soberana. La gala de elección estará cargada de música, glamour y talento local y nacional de principio a fin.

Dieciséis concursantes aspiran a ser coronadas como la más bella del cantón.

Empezó la elección

El evento arrancó a las 20h00 con la presentación de las aspirantes en una producción audiovisual realizada en la Catedral. Posteriormente realizaron su primera aparición sobre el escenario en una coreografía junto a artistas locales. Acto seguido desfilaron en traje de baño y llegó el momento de nombrar las primeras dignidades.  El jurado eligió a la Señorita Amistad, Señorita Sonrisa y Señorita Fotogenia.

La representante de la parroquia Alhajuela; Angely Rodríguez, se llevó la cinta de Señorita Amistad. Las bandas de Señorita Sonrisa y Señorita Fotogenia fueron para la candidatad de la parroquia Abdón Calderón, Stefany Roca.

La conducción del evento está a cargo del presentador Eduardo Andrade y de la ex Miss Ecuador Carolina Aguirre.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portoviejo elige a su nueva reina de entre 16 participantes

EE. UU. lanza nueva “golden card” de residencia por hasta dos millones de dólares

Educación financiera en casa: familias enseñan a niños y adolescentes a manejar el dinero

Fallece enfermera e influencer dos días después de su boda en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Técnico Universitario sorprende y deja al Delfín cerca del cuadrangular por el descenso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portoviejo elige a su nueva reina de entre 16 participantes

EE. UU. lanza nueva “golden card” de residencia por hasta dos millones de dólares

Educación financiera en casa: familias enseñan a niños y adolescentes a manejar el dinero

Fallece enfermera e influencer dos días después de su boda en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Técnico Universitario sorprende y deja al Delfín cerca del cuadrangular por el descenso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE. UU. lanza nueva “golden card” de residencia por hasta dos millones de dólares

Educación financiera en casa: familias enseñan a niños y adolescentes a manejar el dinero

Fallece enfermera e influencer dos días después de su boda en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Técnico Universitario sorprende y deja al Delfín cerca del cuadrangular por el descenso

El CNE remite a la Corte Constitucional la propuesta de asamblea constituyente de Daniel Noboa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO