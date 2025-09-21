Portoviejo elige a su nueva reina de entre 16 participantes

Portoviejo se viste de gala la noche de este sábado para elegir a su nueva soberana. La gala de elección estará cargada de música, glamour y talento local y nacional de principio a fin.

Dieciséis concursantes aspiran a ser coronadas como la más bella del cantón.

Empezó la elección

El evento arrancó a las 20h00 con la presentación de las aspirantes en una producción audiovisual realizada en la Catedral. Posteriormente realizaron su primera aparición sobre el escenario en una coreografía junto a artistas locales. Acto seguido desfilaron en traje de baño y llegó el momento de nombrar las primeras dignidades. El jurado eligió a la Señorita Amistad, Señorita Sonrisa y Señorita Fotogenia.

La representante de la parroquia Alhajuela; Angely Rodríguez, se llevó la cinta de Señorita Amistad. Las bandas de Señorita Sonrisa y Señorita Fotogenia fueron para la candidatad de la parroquia Abdón Calderón, Stefany Roca.

La conducción del evento está a cargo del presentador Eduardo Andrade y de la ex Miss Ecuador Carolina Aguirre.