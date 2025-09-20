COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Novedades

Niurka Piza antes de entregar la corona de Reina de Portoviejo: “Fue un regalo invaluable”

La nueva reina de Portoviejo será elegida la noche de este sábado, 20 de septiembre de 2025, en el teatro grecorromano del parque Las Vegas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Niurka Piza antes de entregar la corona de Reina de Portoviejo Fue un regalo invaluable
Niurka Piza, Reina de Portoviejo 2025, entregará su corona esta noche.
Niurka Piza antes de entregar la corona de Reina de Portoviejo Fue un regalo invaluable
Niurka Piza, Reina de Portoviejo 2025, entregará su corona esta noche.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Portoviejo conocerá a su nueva reina esta noche, en el teatro grecorromano del parque Las Vegas. El evento también significará el adiós como soberana de Niurka Piza, quien compartió su sentir a través de redes sociales.

En un post de Instagram, la joven confesó que llevar la corona de la capital manabita “marcó mi vida para siempre”.

Niurka Piza entregará el título de Reina de Portoviejo

La sucesora de Niurka será elegida de entre 16 reinas parroquiales, en un evento que se desarrollará desde las 20h00 y que contará con un derroche de belleza, música y talento.

A pocas horas de ese momento, Niurka expresó: “Ser reina de mi ciudad fue un regalo invaluable, un camino de aprendizajes, emociones y muchos desafíos que me hicieron crecer. Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, su cariño y su energía”.

“No fue un camino perfecto, pero fue real. Me llevo cada momento en el corazón, con la certeza de que todo valió la pena”, añadió la portovejense de 20 años de edad.

Una noche llena de sorpresas

De acuerdo con Juvenal Saltos, director de Turismo del Municipio de Portoviejo, la gala de elección promete grandes sorpresas. Entre ellas, la presentación de artistas locales y nacionales que darán un espectáculo de primer nivel.

La conducción del evento estará a cargo del reconocido presentador Eduardo Andrade y la ex Miss Ecuador Carolina Aguirre. Ellos darán un toque especial de elegancia y dinamismo a la gala.

Las candidatas a Reina de Portoviejo 2025

Las 16 candidatas han tenido una preparación integral para este certamen. La preparación ha estado bajo la dirección de la Escuela de Reinas KB, liderada por Jalim Linzán, con el fin de potenciar sus habilidades escénicas, culturales y sociales, que serán fundamentales para convertirse en reina.

La ganadora representará al cantón en el certamen Reina de Manabí y liderará distintas actividades en beneficio de la comunidad durante su reinado.

Las candidatas son:

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niurka Piza antes de entregar la corona de Reina de Portoviejo: “Fue un regalo invaluable”

Ecuatorianos a las urnas: CNE declara inicio del periodo electoral para referéndum

¿Es malo que las niñas se pinten las uñas? Esto dicen los expertos en salud

La ecuatoriana Juleisy Angulo conquista el oro mundial en jabalina

Mario Godoy se mantiene en la Judicatura y ministra Núñez queda fuera de la designación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Niurka Piza antes de entregar la corona de Reina de Portoviejo: “Fue un regalo invaluable”

Ecuatorianos a las urnas: CNE declara inicio del periodo electoral para referéndum

¿Es malo que las niñas se pinten las uñas? Esto dicen los expertos en salud

La ecuatoriana Juleisy Angulo conquista el oro mundial en jabalina

Mario Godoy se mantiene en la Judicatura y ministra Núñez queda fuera de la designación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatorianos a las urnas: CNE declara inicio del periodo electoral para referéndum

¿Es malo que las niñas se pinten las uñas? Esto dicen los expertos en salud

La ecuatoriana Juleisy Angulo conquista el oro mundial en jabalina

Mario Godoy se mantiene en la Judicatura y ministra Núñez queda fuera de la designación

Piero Hincapié al borde de su estreno en la Premier League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO