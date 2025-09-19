COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Portoviejo elegirá a su nueva reina este sábado en una noche llena de sorpresas

Dieciséis jóvenes competirán por la corona de Reina de Portoviejo en un evento que reunirá música, glamour y talento local y nacional.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Este sábado 20 de septiembre, Portoviejo vivirá una de sus noches más esperadas. A partir de las 19h00, en el parque Las Vegas, se realizará la elección de la nueva Reina de Portoviejo. El evento contará con la presencia de 16 candidatas que representan a las diferentes parroquias del cantón, todas ellas aspirando al título de reina.

La cita está prevista desde las 19h00. Sin embargo, la elección y la transmisión oficial arrancarán a las 20h00 a través de las cuentas de Facebook de la Alcaldía de Portoviejo y Portoviejo La Capital. La actual reina, Niurka Piza, quien representó a la parroquia Andrés de Vera, entregará su corona a la nueva representante de la belleza y el compromiso social del cantón.

Una noche llena de sorpresas

De acuerdo con Juvenal Saltos, director de Turismo del Municipio de Portoviejo, la noche promete grandes sorpresas. Entre ellas, la presentación de artistas locales y nacionales que darán un espectáculo de primer nivel para los asistentes y televidentes, mientras también se celebra la llegada de una nueva reina.

La conducción del evento estará a cargo del reconocido presentador Eduardo Andrade y de la ex Miss Ecuador Carolina Aguirre. Así ellos darán un toque especial de elegancia y dinamismo a la gala.

16 candidatas aspiran a ser Reina de Portoviejo

Las 16 candidatas han tenido una preparación integral para este certamen. Esta preparación ha estado bajo la dirección de la Escuela de Reinas KB, liderada por Jalim Linzán, con el fin de potenciar sus habilidades escénicas, culturales y sociales, que serán fundamentales para convertirse en reina.

Con la expectativa puesta en esta gran noche, los portovejenses se preparan para conocer a la nueva reina. La ganadora representará al cantón y liderará distintas actividades en beneficio de la comunidad durante su reinado.

Conoce a las representantes de cada parroquia

 

 

