La vida da sorpresas y Marián Sabaté, reconocida como la Reina de la prensa rosa en Ecuador, está experimentando un nuevo capítulo amoroso. A sus 59 años recién cumplidos, la presentadora española radicada en Ecuador ha vuelto a abrir su corazón al amor, y su nueva relación ha captado la atención de medios y seguidores. La historia de Sabaté sigue cautivando.

Durante la celebración de su cumpleaños, Marián se mostró radiante, acompañada de amigos y de su hijo Alejandro Kenig. La alegría y la energía positiva que irradiaba eran evidentes, y el motivo principal de su felicidad parece ser un nuevo romance: Julián Echeverría, con quien ha compartido cenas, risas y momentos afectuosos que evidencian la conexión entre ambos. Sabaté parece haber encontrado una verdadera conexión en este romance.

Una historia que empezó en la adolescencia

Según la propia Marián, Julián ha sido un apoyo constante en los últimos meses. Él es dueño de un restaurante de comida rápida en Guayaquil y, aunque se conocían desde la adolescencia, su relación comenzó recién cuando ambos estaban libres de compromisos. La presentadora enfatizó que su romance inició después de que Julián terminara su relación anterior, desmintiendo rumores de infidelidad. La pareja lleva más de tres meses compartiendo su vida y afianzando su vínculo, plenamente felices y comprometidos.

Su romance se mantuvo entre encuentros maduros y amistosos

El destino incluso permitió que Marián coincidiera con su exesposo, Kikín Mero, en un reciente concierto al que asistió junto a Julián. Lejos de cualquier incomodidad, el encuentro fue cordial y respetuoso. La presentadora presentó a su exesposo a su actual pareja, demostrando que los vínculos pueden mantenerse con madurez y sin conflictos. Además, ambos habían planeado colaborar en un pódcast, aunque finalmente las agendas no lo permitieron, lo que muestra la habilidad de Sabaté para mantener la paz en situaciones potencialmente incómodas.

Renacer personal y bienestar

Marián Sabaté atraviesa una etapa de renacimiento. Tras superar problemas de salud y rupturas sentimentales, ha encontrado nuevamente fortaleza y alegría. La presentadora afirma sentirse viva y enamorada, y no teme mostrarlo públicamente. Su experiencia como Sabaté justamente recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y que la edad no es un impedimento para abrirse a nuevas oportunidades afectivas. Sabaté es un ejemplo de que siempre hay espacio para el renacer amoroso.

El mensaje del novio de Marián en su cumpleaños

Para su cumpleaños, Julián Echeverría le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Nos conocemos desde los 15 años, pero hace poco nos vimos de nuevo después de mi regreso al Ecuador y nos reconectamos. Tengo el honor de haber encontrado, quizás, a la mujer más bella por dentro y por fuera, y la más auténtica que jamás conocí. Qué honor pasar tu cumpleaños juntos. ¡Feliz cumpleaños, amor! Te deseo lo mejor del mundo, siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Alejandro Echeverria (@julianalejandroecheverria)

Con este gesto, la pareja evidencia no solo su conexión afectiva, sino también el inicio de una etapa marcada por la madurez, la confianza y la felicidad compartida. Sabaté y su pareja no temen compartir este amor públicamente, reafirmando su unión.