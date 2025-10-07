COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Romance

Marián Sabaté vuelve a creer en el amor a sus 59 años

Marián Sabaté vuelve al amor a los 59 años. Conoce todo sobre su nueva relación y cómo ha transformado su vida.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Marián Sabaté vuelve a creer en el amor a sus 59 años
La presentadora cumplió 59 años el 1 de octubre.
Marián Sabaté vuelve a creer en el amor a sus 59 años
La presentadora cumplió 59 años el 1 de octubre.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La vida da sorpresas y Marián Sabaté, reconocida como la Reina de la prensa rosa en Ecuador, está experimentando un nuevo capítulo amoroso. A sus 59 años recién cumplidos, la presentadora española radicada en Ecuador ha vuelto a abrir su corazón al amor, y su nueva relación ha captado la atención de medios y seguidores. La historia de Sabaté sigue cautivando.

Durante la celebración de su cumpleaños, Marián se mostró radiante, acompañada de amigos y de su hijo Alejandro Kenig. La alegría y la energía positiva que irradiaba eran evidentes, y el motivo principal de su felicidad parece ser un nuevo romance: Julián Echeverría, con quien ha compartido cenas, risas y momentos afectuosos que evidencian la conexión entre ambos. Sabaté parece haber encontrado una verdadera conexión en este romance.

Una historia que empezó en la adolescencia

Según la propia Marián, Julián ha sido un apoyo constante en los últimos meses. Él es dueño de un restaurante de comida rápida en Guayaquil y, aunque se conocían desde la adolescencia, su relación comenzó recién cuando ambos estaban libres de compromisos. La presentadora enfatizó que su romance inició después de que Julián terminara su relación anterior, desmintiendo rumores de infidelidad. La pareja lleva más de tres meses compartiendo su vida y afianzando su vínculo, plenamente felices y comprometidos.

Su romance se mantuvo entre encuentros maduros y amistosos

El destino incluso permitió que Marián coincidiera con su exesposo, Kikín Mero, en un reciente concierto al que asistió junto a Julián. Lejos de cualquier incomodidad, el encuentro fue cordial y respetuoso. La presentadora presentó a su exesposo a su actual pareja, demostrando que los vínculos pueden mantenerse con madurez y sin conflictos. Además, ambos habían planeado colaborar en un pódcast, aunque finalmente las agendas no lo permitieron, lo que muestra la habilidad de Sabaté para mantener la paz en situaciones potencialmente incómodas.

Renacer personal y bienestar

Marián Sabaté atraviesa una etapa de renacimiento. Tras superar problemas de salud y rupturas sentimentales, ha encontrado nuevamente fortaleza y alegría. La presentadora afirma sentirse viva y enamorada, y no teme mostrarlo públicamente. Su experiencia como Sabaté justamente recuerda que el amor puede surgir en cualquier momento y que la edad no es un impedimento para abrirse a nuevas oportunidades afectivas. Sabaté es un ejemplo de que siempre hay espacio para el renacer amoroso.

El mensaje del novio de Marián en su cumpleaños

Para su cumpleaños, Julián Echeverría le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Nos conocemos desde los 15 años, pero hace poco nos vimos de nuevo después de mi regreso al Ecuador y nos reconectamos. Tengo el honor de haber encontrado, quizás, a la mujer más bella por dentro y por fuera, y la más auténtica que jamás conocí. Qué honor pasar tu cumpleaños juntos. ¡Feliz cumpleaños, amor! Te deseo lo mejor del mundo, siempre”.

Con este gesto, la pareja evidencia no solo su conexión afectiva, sino también el inicio de una etapa marcada por la madurez, la confianza y la felicidad compartida. Sabaté y su pareja no temen compartir este amor públicamente, reafirmando su unión.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO